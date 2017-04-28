Ağrı'da Bir Dolandırıcı Yakalandı

Ağrı'da kendisini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran bir kişi yakalanarak tutuklandı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ikamet eden emekli okul müdürünün eşi ve kızını telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheli "şahıslara kimlik bilgilerinin kopyalandığını, FETÖ terör örgütü ile ilişkilerinin olduğunu, yapılan soruşturma için evdeki altınları teslim etmeleri gerektiğini" söylemesi üzerine müştekiler evde bulunan 70 bin TL değerindeki altınları il merkezinde bulunan bir hastane yakınında dolandırıcıya teslim etmişler ve dolandırıldıklarını anlayan şahıslar Müdürlüğümüze başvurmuşlardır. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce altınların teslim edildiği olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kamera kayıtları incelenmiş ve şüphelinin daha öncede dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen F.D. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli F.D. 17 Nisan 2017 günü görevlilerimizce yakalanmış ve işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır"denildi. - AĞRI