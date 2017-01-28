Ağrı'da Araçlar Çığda Mahsur Kaldı

Ağrının Hamur ilçesi Batmış köyü yakınlarında yolun iki tarafına çığ düşmesi sonucu çok sayıda aracın mahsur kaldığı bildirildi.



Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Ağrının Hamur ilçesine bağlı Batmış köyü mevkiinde çığ düşmesi sonucu 4 otobüs, 4 TIR ve çok sayıda araç mahsur kaldı. İHA muhabirine ulaşan Abdullah Karagöz adlı vatandaş, oğlunun da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaşın 18 saatten bu yana kurtarılmayı beklediklerini söyledi.



Yolun iki tarafına çığ düştüğünü belirten Karagöz, "Araçlarda yüzlerce kişi var. İki taraflarına çığ düşmüş ve yeni bir çığ düşme tehlikesi de var. Yetkililere ulaşamıyoruz. Yetkililerden bu insanların bir an önce kurtarılmasını istiyoruz" diye konuştu. - AĞRI