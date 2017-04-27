Ağrı'da "Afrika ve Suriye'ye Yardım Projesi"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde "Afrika ve Suriye'ye Yardım" Projesi başlatıldı.



Proje kapsamında Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Turan, mağdur olan Afrika ve Suriye halkına yardım için bir arada olduklarını söyledi.



"Afrika ve Suriye'ye Yardım" Projesi'ne destek olma çağrısında bulunan Turan, "Mübarek ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde, toplayacağımız yardımlarla o mağdur ve mazlum insanların sofralarına bir parça ekmek ulaştırmanın huzur ve mutluluğunu yaşayabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi duyarlı olmaya çağırıyor ve yardımlarınızı bekliyoruz." dedi.



Daha sonra kentteki liselerin okul müdürlerine kumbara dağıtıldı.



Programa, Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.