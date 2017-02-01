Ağrı'da 7 Spor Kulübüne Malzeme Desteği

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7 spor kulübüne malzeme yardımı dağıtıldı.



Küpkıran Kayak Tesisinde düzenlenen dağıtım törenine Tesisler Şube Müdürü Cemil Budak, Spor Şube Müdürü Yusuf Öner, kulüp idarecileri ve sporcular katıldı. Tesisler Şube Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Yusuf Öner tarafından 7 spor kulübüne malzeme yardımı dağıtıldı. Kulüp idarecileri ve sporcular, malzemelerden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler. - AĞRI