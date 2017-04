Ağrı'da 27 Yıllık Hurdacı Tutunamadı

Ağrı'da 27 yıldır hurdacılık yapan Hamit Çiçek adlı vatandaş kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle iş yapamadığını belirterek göç etme kararı aldığını söyledi.



Ağrı merkez çevre yolu üzeri açık oto pazarı yanında Ağrı'nın en eski hurdacılarından biri olan 27 yıllık hurdacı Hamit Çiçek, mevsim koşulları ve ekonomik koşullar nedeni ile iş yerini kapatma kararı aldığı ifade etti. İl genelinde topladığı hurdaları yıllarca diğer illere gönderdiğini vurgulayan Çiçek "27 yıldır bu işi yapıyorum bu işten bir verim alamadım, yazın çalışıp kışın yiyoruz. Bir türlü bu işi tutturamadım. Benim için çok maliyetli oluyor, bekçisi, işçisi, elektriği, vergisi derken beni kurtarmıyor. Bursa'ya yerleşmeye karar verdim. Ağrı'da 8 ay kar altındayız, işte yapamıyoruz. Yaz aylarında ancak 4 ay çalışabiliyoruz, zaten çalıştıklarımızı da kış aylarında yiyoruz" dedi.



'Zarar ediyorum, o yüzden Bursa'ya göç ediyorum'



Her gün il merkezi ve ilçelerindeki hurdacılardan aldıklarını Tır'lar la Hatay'ın İskenderun ilçesi ve farklı illerde bulunan fabrikalara gönderdiklerini aktaran Çiçek "Bu hurdaların demir kısmı İskenderun ve Adana'ya, maden kısmı ise kiraladığımız Tır'lar la Gaziantep ve Diyarbakır'a gidiyor. Haftada 2 sefer olmak üzere toplamda 50 ton hurda gönderiyoruz. Tır'ı 2 bin 500 liraya kiralıyorum. Katma Değer Vergisi (KDV) ve yanımızda çalışan işçiler 750 liraya hurdaları yüklüyor, bu bizi kurtarmıyor, zarar ediyoruz. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum, ama bir türlü tutturamadım. Bu nedenle gidiyorum, ben her türlü malzeme satıyorum ustalık yapıyorum ama bir türlü olmadı" ifadelerini kullandı.



'80 bin lira değerinde vinç aldım'



Eskiden hurdaları Tır ve kamyonlara elle doldurduklarını, daha sonra bu iş için 30 bin lira değerinde Patos aldığını kaydeden Çiçek, "Hurdaların daha kolay yüklenmesi için eder ve 80 bin lira değerinde vinç aldım. Elimde ne varsa bütün her şeyimi bu işe yatırdım. Sadece yaz aylarında 4 ay çalışıyorum, bunun ne kazancı olacak. Ağrı'nın bütün hurda ihalelerini ben alıyorum, iş yapıyorum fakat kazancım yok. Bu memleketten bir verim alamadım. Bu yüzden Bursa'ya taşınıyorum. Hurdacılığı benim meslektaşlarım benim gibi değerlendirmiyorlar, ben değerlendirmeye çalışıyorum. Başta hurda olmak üzere elimizde her türlü malzeme bulunuyor. Çatı, sac, kapı ve pencere gibi aklınıza gelebilecek her türlü hurda ve ikinci el malzeme var. Bende bunları değerlendiriyorum ikinci el ve geri dönüşüm olarak, her şeyi yapıyorum. Yılda 10 bin lira yer kirası veriyorum, 12 ay boyunca hurdaların çalınmaması için bekçi arkadaşımıza bin 500 lira veriyorum" şeklinde konuştu. - AĞRI