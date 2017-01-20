Ağrı Belediyesinin karla mücadele çalışması devam ediyor

Ağrı Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri kar yağışının ardından şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına Ağrı'nın her noktasında aralıksız devam ediyor. Etkili olan kar yağışından sonra kentin tüm mahalle cadde ve sokaklarında kar temizle çalışmasını tamamlayan ekipler, çatıların temizlemesi ile cadde ve sokaklarda biriken karı da temizledi.

Bununla birlikte sert geçen kış koşullarından dolayı oluşan buzlanmanın önüne geçmek için belediye ekipleri her gün tuzlama çalışması yapmaktadır. Tuzlamadan sonra eriyen buzların temizlemesi için belediye ekipleri caddelerdeki orta refüj ve kaldırımların temizlemesi devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği caddelerde ekipleri ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, olumsuz iklim şartlarından dolayı yurttaşlarının mağdur olmaması için çalışmalarını tüm hızı ile devam ettiklerini vurguladı.