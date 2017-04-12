Ağrı Belediyesinin 15 Nisan Tiyatro Gösterimi

Ağrı Belediye Başkanı Musa Işın Başkanlığında yapılacak olan etkinliklerle Ağrı halkına çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Halkın memnuniyetlerini yerine getirmek için, 10 Nisan Pazartesi günü saat 13.00, 15.00,17.00 ve 19.00 da Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz Hacivat Oyunu gösterimi yapıldı. 11 Nisan Salı günü "Ağrı starını arıyor" ses yarışması final seçmeleri yapıldı.

3 gün gösterileri Ağrı Kültür ve Kongre salonunda tiyatro gösterilermi ile devam etti. Tiyatro gösterimi İki seans olarak 16.00 ve 18 saatlerinde yapıldı. Halkdan oldukça ilgi gören gösterilerde salon tam kapasite izleyiciyle doldu.

Yapılan seçmelerde; Emrah Karaca, Özlem Eroğlu, Ömer Nogay ,Deniz Kaya,Nazlıcan Serin,Furkan Seyitoğlu ,Zafer Sarı,Hakan Akdağ finale kaldılar.

12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00 da finale kalan yarışmacılar arasından dereceye girenler belirlenecek.