Ağrı Belediyesinin 15 Nisan Hacivat Karagöz Oyunu Gösterimi

Ağrı Belediye Başkanı Musa Işın Başkanlığında yapılacak olan etkinliklerle Ağrı halkına çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Halkın memnuniyetlerini yerine getirmek için, 10 Nisan Pazartesi günü saat 13.00, 15.00,17.00 ve 19.00 da Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz Hacivat Oyunu gösterime sunuldu. Oldukça ilgi gören gösterilerde salon tam kapasite izleyiciyle doldu.

Ağrı Kültür ve Kongre salonunda üç seans gösterimi yapıldı. Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz Hacivat Oyunu okul öncesi öğrencilerini ve son seansta da çok sayıda da Aile ve çocukların katılımı ile izlendi.

15 Nisan Etkinlikleri kapsamında bugünde öğleden önce Ağrı starını arıyor ses yarışması ile saat 16.00 ve 18.00 Tiyatro Gösterisi yapılacak.