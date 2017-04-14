Ağrı Belediyesinden Sporculara Malzeme Desteği

Ağrı Valisi ve Ağrı Belediye Başkanı Musa Işın Sporculara, spor malzemelerini Şehir Stadyumunda düzenlenen tören ile sporculara takdim etti.

Ağrı Belediye Başkan Musa Işın katıldığı törende, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyet gösteren sporculara malzemeleri dağıttı. 17 farklı branşta sporculara dağıtılan spor malzemeleri sporcular ve antrenörler tarafından sevinç ile karşılandı.

Malzeme dağıtımı öncesinde taekwondocuların yapmış olduğu gösteri Belediye Başkanı Musa Işın ve diğer izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösteriden sonra Belediye Başkanı Musa Işın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ile birlikte sporculara malzemeleri takdim etti.

Sporculardan;"En Büyük Vali, Bizim Vali" Tezahüratı

Spor Malzemesi dağıtım törenin sonunda sporcular hep bir birlikte "En Büyük Vali, Bizim Vali" tezahüratı yaptılar.

Burada çocuklara seslenen Ağrı Valisi Musa Işın; Sevgili çocuklar en büyük sizlersiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, hepiniz kendi branşlarınızda çok başarılısınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah sizi korusun, sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza desteğimiz sürekli olacaktır. Sizleri çalıştıran, yetiştiren hocalarınıza antrenörlerinize teşekkür ediyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bu konuda gayret edeceğiz. Hepinize spor hayatınızda başarılar diliyorum dedi.