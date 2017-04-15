Ağrı Belediyesinden Sporculara Destek

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ağrı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde aktif olarak spor yapan 500 sporcuya spor malzemesi dağıttı.



Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve Ağrı Valisi ve Ağrı Belediye Başkanvekili Musa Işın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ve sporcuların katıldığı törende tekvandocular gösteri yaptı.



Vali Işın, başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, sporculara sürekli destekte bulunacaklarını söyledi.



Ağrılı sporcularla gurur duyduklarını belirten Vali Işın, "Sizleri çalıştıran, yetiştiren hocalarınıza, antrenörlerinize teşekkür ediyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Program, sporculara malzeme dağıtımının ardından son buldu.