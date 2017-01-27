Ağrı Belediyesinden Karla Mücadele Seferberliği

Ağrı Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda yol açma çalışmasına devam ediyor. Tüm iş makineleri aralıksız 24 saat boyunca yol açma çalışmasına devam ederken, aynı zamanda yaya ekipleri de kaldırımların açılması için çalışmalarını yürütmektedir.

Kentte yurttaşlarını olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm ekipleri ile 24 saat vardiyalı bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Ağrı Belediyesi Eşbaşkan yardımcısı Halef Keklik, karla mücadele çalışmasını yerinde takip etti. Keklik,"Halkımızın olumsuz hava koşullarından dolayı zorluk çekmemesi için bütün ekiplerimizi seferber ettik. Şu an tüm mahallelerimizde yol açma çalışması devam ediyor. Gece saatlerinde ise caddelerde biriken karı şehir dışına taşıyacağız. Halkımızın bu konuda bize yardımcı olması lazım. Araçlarını caddelerde park edilmemesi lazım" dedi.

