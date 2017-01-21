Ağrı Askıda Ekmeğe Rekor Destek

Askıda ekmeğe rekor destek



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir fırının başlattığı 'askıda ekmek' uygulamasıyla 1 ayda ihtiyaç sahiplerine 5 bin ekmek dağıtıldı. Askıda ekmek uygalamasına böyle bir destek beklemediklerini belirten Erdal Özdemir, "Daha önce bize uğrayan ihtiyaç sahiplerine günde 150-200 ekmek veriyorduk. Vatandaşlarda buna destek olmak isteyince askıda ekmek uygulamasını başlattık. Bir ayda 5 bin ekmek dağıttık" dedi.