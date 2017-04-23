Ağrı Arkadaşları Bayramı Kutluyor Onlar Çalışıyor

Arkadaşları bayramı kutluyor onlar çalışıyor



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken bayramı kutlayamayıp çalışmak zorunda kalanların ise buruk geçti.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 23 Nisan Çocuk bayramı kutlanırken ailelerinin geçimini sağlamak ve harçlıklarını çıkarmak için kutlamaya katılamayan çocuklar ayakkabı boyayıp, mendil sattı. Sabah saaatlerinden itibaren yaşıtları bayram elbiselerini giyip kutlamalara giderken, iş elbisesi giyerek çalışmak zorunda olan öğrencilerde akşam evlerine ekmek götürmek için yola koyuldu. Kendilerinin bayramı kutlama imkanlarının olmadığını ve bu yüzden üzgün olduklarını belirten ayakkabı boyacısı çocuklar, kendilerinden küçük kardeşlerinin bayram kutlamalarına katılabilmesi için onlar gün boyu mesai yaptı.



Şehit Gürhan Ortaokulunda okuyan 6 sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sedat Öztürk, "Evin en büyüğü benim. Bugün 23 Nisan benim öğrencilik dışındaki mesleğim ayakkabı boyacılığıdır. Mesleğimi de seviyorum ama 23 Nisan'ı da çok seviyorum. Bugün 23 Nisan'ı kutlamaya gitmeyi çok isterdim. Benim sınıf arkadaşlarımda gitti. Ama ben gidemedim. Cünkü eve ekmek parası götürmek için mecburen çarşıya çıkıp ayakkabı boyuyorum" dedi