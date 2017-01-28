Ağrı Aile Destek Merkezi Emıtt Fuarında

Ağrı Aile Destek Merkezi (ADEM), dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.



TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayan EMITT Fuarı'na katılan ADEM eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.



ADEM Koordinatörü Esra İnanlı Yalpa, yaptığı açıklamada, ADEM'in 2015 yılında kurulduğunu ve ilk defa bu fuara katıldıklarını anımsatarak, "ADEM git gide büyüyor. Şuan da merkezde 5 yerde daha proje başlatıldı. İlçe ve köylerde de kurulacak." dedi.



Amaçlarının bayanları sosyalleştirerek bir şeyler öğrenmesini sağlamak olduğunu belirten Yalpa, şöyle konuştu:



"Kurslarımızda Kur'an-ı Kerim kursu, dikiş el sanatları ve oku yazma kursları var. Çok iyi gidiyor kurslarımı. Geçen yıl 100 öğrenci mezun ettik. Bu yılda aynı şekilde. Etkinliklerimiz oluyor. Binlerce katılım sağlanıyor. Ağrı Valisi Musa Işın ve eşi sayesinde ayakta duruyor.



EMITT fuarına katıldık. Ağrı'da böyle güzel şeylerin yapıldığını tanıttık. Çok iyi tecrübe ettik. Diğer ülke ve illerin de eserlerini görme şansını bulduk. Bize destek ve herkese teşekkür ederiz."



ADEM kurs hocası Gülenay Durmuş da fuara katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.