Kaan Erkam'ın yazdığı Ferdi Merter'in yönetti Agorafobia, Oda Tiyatrosu'nda sahneleniyor.



"Agorafobia bu yılın en karmaşık ve en şaşırtıcı oyunlarından biri olacak. Çok sivri dilli ve karşısındaki psikoloğu bile yıldırabilen Agorafobik Gaye ve belediyede mühendis olan Onur'un karşılaşmaları ve olayların olay olmaktan çıkıp planlı bir finale gitmesi. ve Onur'un klostrofobisinin olması ilginç bir çift yaratıyor.



İzleyicisine 'Neler oluyor' ve 'Ne oldu şimd' dedirtecek bu oyunu Kaan Erkam yazdı Ferdi Merter yönetti. Ekin Yazın Ödüllü Ece Sarp ve Levent Tayman ise yaşatıyorlar."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)



Başlangıç Saati : 09.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Agorafobia



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır