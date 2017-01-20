Kaan Erkam'ın yazdığı Ferdi Merter'in yönetti Agorafobia, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.



"Agorafobia bu yılın en karmaşık ve en şaşırtıcı oyunlarından biri olacak. Çok sivri dilli ve karşısındaki psikoloğu bile yıldırabilen Agorafobik Gaye ve belediyede mühendis olan Onur'un karşılaşmaları ve olayların olay olmaktan çıkıp planlı bir finale gitmesi. ve Onur'un klostrofobisinin olması ilginç bir çift yaratıyor.



İzleyicisine 'Neler oluyor' ve 'Ne oldu şimd' dedirtecek bu oyunu Kaan Erkam yazdı Ferdi Merter yönetti. Ekin Yazın Ödüllü Ece Sarp ve Levent Tayman ise yaşatıyorlar."