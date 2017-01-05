Kaan Erkam'ın yazdığı Ferdi Merter'in yönettiği Agorafobia, 5 Ocak'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.



"Agorafobia bu yılın en karmaşık ve en şaşırtıcı oyunlarından biri olacak. Çok sivri dilli ve karşısındaki psikoloğu bile yıldırabilen Agorafobik Gaye ve belediyede mühendis olan Onur'un karşılaşmaları ve olayların olay olmaktan çıkıp planlı bir finale gitmesi ve Onur'un klostrofobisinin olması ilginç bir çift yaratıyor.



İzleyicisine 'Neler oluyor?' ve 'Ne oldu şimdi?' dedirtecek bu oyunu Kaan Erkam yazdı Ferdi Merter yönetti.