Agora, Sinema ve Felsefe - Metin Gönen

"AGORA, SİNEMA VE FELSEFE"Konuşmacı: Metin GÖNEN#ParadoksSineFelsefe"Hepimiz Sinemacıyız"www.paradoksakademi.orgDetaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Paradoks Film AkademiMekan Adresi : Caferağa Mah. Moda Cad. No: 2, Çakıroğlu İş Merkezi, Kat 3, Kadıköy-İstanbulBaşlangıç Saati : 22.04.

Agora, Sinema ve Felsefe - Metin Gönen

"AGORA, SİNEMA VE FELSEFE"

Konuşmacı: Metin GÖNEN

#ParadoksSineFelsefe

"Hepimiz Sinemacıyız"

www.paradoksakademi.org

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Paradoks Film Akademi

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda Cad. No: 2, Çakıroğlu İş Merkezi, Kat 3, Kadıköy-İstanbul

Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Agora, Sinema ve Felsefe - Metin GÖNEN

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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