Agora, Sinema ve Felsefe - Metin Gönen
"AGORA, SİNEMA VE FELSEFE"Konuşmacı: Metin GÖNEN#ParadoksSineFelsefe"Hepimiz Sinemacıyız"www.paradoksakademi.orgDetaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Paradoks Film AkademiMekan Adresi : Caferağa Mah. Moda Cad. No: 2, Çakıroğlu İş Merkezi, Kat 3, Kadıköy-İstanbulBaşlangıç Saati : 22.04.
"AGORA, SİNEMA VE FELSEFE"
Konuşmacı: Metin GÖNEN
#ParadoksSineFelsefe
"Hepimiz Sinemacıyız"
www.paradoksakademi.org
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Paradoks Film Akademi
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda Cad. No: 2, Çakıroğlu İş Merkezi, Kat 3, Kadıköy-İstanbul
Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Agora, Sinema ve Felsefe - Metin GÖNEN
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io