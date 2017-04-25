Agora'da Bayram Coşkusu Yaşandı
Konak Belediyesi ’Çocuk ve Oyun Şenliği’ adı altında düzenlediği ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kutlamalarını geçtiğimiz hafta havanın yağışlı olması nedeniyle bu haftaya erteledi.
Konak Belediyesi 'Çocuk ve Oyun Şenliği' adı altında düzenlediği '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamalarını geçtiğimiz hafta havanın yağışlı olması nedeniyle bu haftaya erteledi. İlçenin farklı noktalarında çocukları eğlence ile buluşturmaya devam eden Konak Belediyesi, bu kez eğlence üssünü İzmir'in tarihi semti Agora'ya kurdu. Tarihi kazı alanının karşısındaki Agora Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte Konaklı çocuklarla birlikte mülteci çocuklar da bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.
Çocuklar kadar büyükler de eğlendi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı neşe ve sevinç içinde kutlayan miniklere yetişkinler de eşlik etti. Gecikmeli de olsa bayram coşkusunu yaşayan minikler doyasıya eğlendi. İlizyonist Bilgehan Duman'ın gösterilerini hayretle izleyen çocuklar, Şubadap Müzik Grubu'nun seslendirdiği neşeli şarkılarla dans ettiler. Zaman zaman şarkılara da eşlik eden çocuklar kadar çocuk ruhunu yaşatan yetişkinler de şenlikte unutulmaz anlar yaşadı.
Dostluk içinde el ele
Ata'larının kendilerine armağan ettiği dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Konaklı çocuklar ve mülteci çocuklar el el yaşadı. Çizgi film kahramanlarının kostümleri içindeki animatörlerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara günün sonunda İzmirli ünlü yazar Sara Pardo'nun 'Öykülerin İzinde Smyrna'dan İzmir'e' isimli kitabı ile Konak'ın minyatür puzzle hediye edildi. 'Çocuk ve Oyun Şenliği' adı altında düzenlenen etkinlik, Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı ve Fuat Göztepe Parkı'nda da çocuklarla buluştu. - İZMİR