Ağlatan Açılış

Ege Üniversitesinde öldürülen ülkücü Fırat Yılmaz Çakıoğlu'nun adının verildiği spor kompleksinin açılışında Çakıroğlu'nun annesine gözyaşlarıyla seslenen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Anacığım buraya oğlunun ismini verdik, inan ki şerefimizle, namusumuzla buraya yiğit oğluna adayarak başladık" dedi.



Menderes Belediyesi, 20 Şubat 2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan kavgada öldürülen ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını taşıyan spor kompleksini açtı. Açılışa AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, AK Partili Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu ve babası Fuat Çakıroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çakıroğlu'nun annesi, oğlunun bir anısını anlatarak açılışta duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.



Konuşmasına Fırat Çakıroğlu'na rahmet dileyerek başlayan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Ülkücü kardeşlerim; yaşadığınız acının aynısını ben de yüreğimin en derinlerinde hissediyorum. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu; şerefimizdir, namusumuzdur, onurumuzdur. Fırat'ımızı bizden aldılar ama bugün bin Fırat ile buradayız. Bu millette bu iman, bu yürek ve bu cesaret olduğu sürece bizi ne bölebilirsiniz ne de bize diz çöktürebilirsiniz. Biz Türkiye'nin 7. büyük ilçesiyiz ama Türkiye'nin halı sahası olmayan tek ilçesiydik. Kan kustuk, 'kızılcık şerbeti içtik' dedik, yılmadan gençlere verdiğimiz sözü yerine getirdik. Önümüzde farklı bir süreç var. Milli ve manevi değerlerden uzak, çamur siyaseti yapanların söyleyeceklerini bildiğim için şimdiden cevap vermek istiyorum. Yüreği en çok yanan şehidimizin annesine seslenmek istiyorum; anacığım buraya oğlunun ismini verdik, inan ki şerefimizle, namusumuzla buraya yiğit oğluna adayarak başladık. Referandum var diye yaptıysak şerefsizim, namussuzum, namerdim. Şehidimizin adını ölümsüzleştirdiğimiz tesisimizin bütün ilçeye hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. İnşallah Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.



Başkan Soylu, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayınca konuşmayı yarıda kesti.



"Adını ölümsüzleştirmek istiyordu"



Gözyaşları içinde kürsüye çıkan Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu da, oğlu ile ilgili şu anıyı anlattı:



"Oğlumla ilgili sözler beni çok gururlandırdı, duygulandırdı. Artık acı hissetmiyorum, çünkü görüyorum ki bir sürü evladım oldu. Oğlum sporu çok severdi. Basketbolla ilgileniyordu. Daha sonra boks ile ilgilendi. Bu yüzden bu spor kompleksine adı verildiği için çok teşekkür ediyorum. Ayrı bir mutluluk. Onun adı ölümsüzleşti. Bir de kütüphanesinin olmasını çok isterdi. Kitaplarını almaya başlamıştı. Kütüphaneye de ismi verildi ve ölümsüzleşti. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve ekibine, Menderes halkına teşekkür ediyorum. Oğlum Almanya'dayken bir arkadaşı ile bankta oturuyor. Ay çıkmak üzere. Arkadaşına demiş ki, 'O aya gideni tanıyor musun? O, aya ismini ölümsüzleştirerek gitti. Öyle bir şey yapmak istiyorum ki benim de ismim ölümsüzleşsin' diyor. Dediğini yapan bir çocuktu, bunu gerçekleştirerek gitti. Eminim bize gülen gözleri ile bakıyor."



"Şehitliği Rabbim herkese nasip etmiyor"



AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, şehadetin çok yüce bir makam olduğunu belirterek, "Şehitliği Rabbim herkese nasip etmiyor. Rabbim inşallah o makamı bize de nasip eder. Bugün Türkiye olarak bir beka mücadelesi içerisindeyiz. Yedi düvel birleşmiş, ülkemiz üzerinde oyun oynama içerisindeler. Biz bir ölüyoruz, bin diriliyoruz. 15 Temmuz'da oyunlarını öyle bir noktaya getirdiler ki idareyi ele geçirmeye çalıştılar. Hamdolsun ki bu vatan aşkı ile yanan milyonlar sokağa indi ve bu hainlere 'dur' dedi. Fıratlar, Fethi Sekinler olduğu sürece kimse bize esaret boyunduruğu takamayacaktır" dedi.



"Fırat'ın hedefi neyse bizim hedefimiz de aynıdır"



Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte siyasi ve şahsi hesapların hepsini kenara atılması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Birlikte hareket ediyoruz. Gönül ister ki bu duruşu tüm siyasi partilerimiz göstersin ama maalesef Kandil'in sözcüsü haline gelmiş HDP ile hala o eksende siyaset yapan çizgi de bizi çok rahatsız ediyor. Biz Mecliste hepimiz yemin ediyoruz. Hepimizin hedefi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devletin muhasır medeniyet seviyesine gelmesi. Bölücülerle siyasi hesaplar için bir araya gelenleri bu milletin kabul etmeyeceğini biliyoruz. Tek hedefimiz var; Fırat'ın hedefi neyse bizim hedefimiz de aynıdır. Yolumuz aynı yoldur. Bu hainlere söylüyorum; bu ülkeyi size böldürmeyeceğiz. Bu ay yıldızlı bayrağı indirtmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



"Yiğit bir kardeşimizdi"



Açılışa katılan MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da, spor kompleksine Çakıroğlu'nun adının verilmesi dolayısıyla teşekkür etti. Karataş, şöyle konuştu:



"O evladımızdı. Tanıdığımız, sohbet ettiğimiz yiğit bir kardeşimizdi. Vatan aşkı ile dolu olan Fırat'ımızın gerekli eğitimi alıp sonra da Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne hizmet etmekten öte bir amacı yoktu. Şehit edilen bu yolda birçok Fırat'ımız da şehit edildi. Fırat'ı eğer tanımış olsaydınız öğrenimini bitirdikten sonra liderlik vasfı olan ve hizmet yönünden kabiliyeti olan bir kardeşimiz olduğunu görürdünüz. Kaybımız çok büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmadı. Bu canım vatanımızı parçalama arzusunda olan hainler her zaman oldu. 1980 öncesine bakıldığında Türkiye'yi bölme amaçlı yola koyulan birçok terör örgütü olmuştur. Binlerce ülkücü o zaman da devleti böldürmemek için kan döktüler."



"Kutuplaşma hayırlı değildir"



Konuşmasında terör örgütlerini lanetleyen Karataş, "1980 sonrası PKK terör örgütünün başlattığı katliam bugünlere geldi. Amaçları bu devleti bölmek, parçalamak. O günden bugüne kadar bu devleti böldürmeme adına mücadele eden birçok polisimiz, askerimiz, vatandaşımız şehit olmuştur. FETÖ terör örgütü de alttan alttan Türkiye'yi bölme adına bu terör örgütleri ile beraber olmuştur. Yanlış yapıldıysa ders alınması lazım. Ders alındığı kanaatindeyim. Herkes şapkasını önüne koyup düşünecek. Kutuplaşma da bu ülkeyi sıkıntıya sokuyor. Referandum öncesi şimdiden bu kutuplaşma milletin hayrına değildir" diye konuştu.



Menderes Belediyesi tarafından Cüneytbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor kompleksi, 7 bin 600 metrekare alana kuruldu. Tesiste iki halı saha, bir basketbol sahası, bir tenis sahası, bir sosyal tesis ve bir tartan pist sporseverler için hazırlandı. Projede ayrıca vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri iki katlı sosyal tesis de bulunuyor. - İZMİR