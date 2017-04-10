Ağlama'nın İnsan Psikolojisindeki Yeri!

New York Times Yazarı Benedict Carey bir yazısında ağlamayı "duygusal terleme" olarak ifade etmiş. Deodorant kullanmadığımı ve çok terlediğimi düşünürsek, sıklıkla ağlamam da gayet normal. Ama bunun için özür dilemeyeceğim, çünkü iyi bir ağlamadan sonra her zaman kendimi temizlenmiş, sanki kalbim ve zihnim sıcak bir banyo yapmış da pürüzlerinden kurtulmuş gibi hissederim.



Jerry Bergman "Ağlama Mucizesi" adlı makalesinde ise şöyle söylüyor: "Ağlamak öyle bir mucizedir ki, ihtiyacımız olduğunda onu kullanabileceğimizi biliriz."



İşte size gözyaşı ve ağlama fenomeninin bizi fiziksel, psikolojik ve ruhsal olarak iyileştirdiğine dair 7 neden:



1. Ağlamak Ruhsal Durumunuzu Pozitif Hale Getirir





Manganez değerinizin kaç olduğunu biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ama manganez değerleriniz ne kadar düşükse, iyi hissetme ihtimaliniz de o kadar yüksek. Çünkü fazla manganez endişeye, sinirliliğe, yorgunluğa ve agresifliğe yol açıyor. İşte ağlamak burada devreye giriyor ve manganez değerlerinizi düşürüyor.



2. Ağlamak Stresi Azaltır





Gözyaşları terleme gibidir. Çünkü egzersiz gibi ağlamak da stres düzeyimizi düşürür. Bergman makalesinde stres sonucu oluşan endorfin, prolaktin gibi kimyasalların ortadan kaldırılmasında gözyaşlarının çok etkili olduğuna işaret ediyor. Tam tersi durumda yani gözyaşlarının akmasının engellenmesi durumunda ise stres düzeyi artıyor. Bu da stres sonucu oluşan tansiyon ve kalp problemlerine ya da ülsere davetiye çıkarıyor.



3. Gözyaşı Toksinleri Temizler





Biyokimya uzmanı Willam Frey duygusal bir tepki olarak ortaya çıkan gözyaşlarının göze bir şey kaçma veya tahriş sonucu ortaya çıkanlardan daha çok toksik yan ürün içerdiğini saptadı. Peki bu sonuç gözyaşlarının toksik olduğunu mu gösteriyor? HAYIR!! Gözyaşı stresin yarattığı toksinleri vücudumuzdan temizliyor. Anlayacağınız ağlamak doğal bir terapi ya da masaj gibi.. Ama çok daha aza mal oluyorlar.



4. Gözyaşı Birliktelik Yaratır





Gözyaşı döken insanlara karşı ister istemez içimizde bir sempati oluşur. Onun durumuna ilişkin daha derin bir şekilde empati kurarız. Bu da daha güçlü arkadaşlık ve sevgi bağları anlamına geliyor.



5. Gözyaşları Görmemizi Sağlar





Gözyaşının en temel fonksiyonu görmemizi sağlamasıdır. Gözyaşları sadece gözün ve gözkapağının nemlenmesi görevini görmez, aynı zamanda mukoza zarlarının su kaybını da önler. Nemlenme olmazsa, görme de olmaz. Jerry Bergman şöyle söylüyor: "Gözyaşları olmadan hayat kısa vadede fazlasıyla rahatsız edici olurdu. Uzun vadede ise görme yetimiz tamamen kaybolurdu"



6. Gözyaşı Bakterileri Öldürür





Gözyaşları bizim için çalışan antibakteriyel ve antiviral savaşçılardır. Alışverişte, halka açık yerlerde vücuda ulaşma ve çeşitli enfeksiyonlar yaratma ihtimali olan bu ufak yaratıklarla savaşırlar. Gözyaşı lizozim adında yuva kurmaya çalışan bakterileri 5-10 dakika içinde yüzde 90-95 oranında öldürebilen bir sıvı içermektedir.



7. Gözyaşı Duyguları Ortaya Çıkarır





Travmatik bir şey yaşamasa da, ciddi bir şekilde depresyona girmese de sıradan bir insan günlük rutininin içinde çatışmalar ve içerlemeler yaşayabilir. Bunlar zaman ilerleyip biriktikçe beynin limbik sistemi içinde veya kalbin belli köşelerinde problem yaratabilir.Ağlamak ise bu zararlı etkileri daha başta siler atar. John Bradshaw bestseller kitabında şöyle söylüyor: "Bütün duygular hissedilmelidir. Bazen tepinmeye ve fırtına gibi esmeye ihtiyaç duyarsınız. Bazen hıçkırarak ağlamaya da, terlemeye de titremeye de. O yüzden duygularınızı ortaya dökün ve rahatlayın"



Ağlama'nın İnsan Psikolojisindeki Yeri! yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.