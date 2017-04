"Ağızlarının payını verdim"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avrupa Konseyi Toplantısı'nda konuşmasının PKK sempatizanlarınca engellenmek istendiğini, ancak onlara ağızlarının payını verdiğini belirtti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, doğup büyüdüğü Haşim İşçan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterinde bulunduğu Türel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, soruları yanıtladı. Vatandaşla fotoğraf çektiren Türel, faytonla küçük bir tur attı.



Mahallelilere hitap eden Başkan Türel, "Sizlerin arasında, sizlerin ellerinde büyüdüm. Yenikapılı olmaktan gurur duyuyorum. Her yerde de söylüyorum Yenikapı'nın benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır. Buraya geldiğimde gönlümün çiçekleri açıyor, bana da moral veriyorsunuz. 'Bizim mahallenin çocuğu Menderes' diyerek mutlu olduğunuzda işte her iş bitiyor." ifadesini kullandı.



Türel, Türkiye'nin çok mesafeler kat ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"Ülkemiz nerelerden nerelere geldi.15 sene önce hastane ilaç kuyrukları vardı bitti. Hastanelerde altışarlı onarlı odalarda yatardık. Merdivenlerin altında yataklar vardı şimdi hamdolsun bütün hastanelerimizde 1-2 kişilik odalar var. Görüyorsunuz, Türkiye güçlenmesin isteyenler çok. Onlar yüzyıllardır hep önümüze engeller çıkartmıştır ne zaman güçlenelim desek 'hayır' demiş. Almanya, Hollanda, İsviçre hep 'hayır' diye propaganda yapıyor. Bunlar bizi çok mu seviyor çok sevdiklerinden mi 'hayır' verin diyorlar. Benim milletim ne diyeceğini bilir, 'evet' der, 'hayır' der sizin aklınıza ihtiyacı yok."



"Uyanın da balığa gidelim"



"Diktatörlük diyenler Esad'a baksın." diyen Türel, şöyle devam etti:



"Diktatörlükten bahsediyorlar. Halkın seçtiği bir adam tek adam olamaz. Dünyanın neresinde gördünüz diktatörü halkın seçtiğini. Diktatör, Esad gibi gelir halkına bomba atar zalimdir, millete zulüm ederek orada oturmak ister. Biz cumhuriyete de laikliğe de demokrasiye de sıkı sıkı bağlıyız. Bunlar sayesinde bu ülkede hizmet ediyoruz. Biz cumhuriyetten geçinenlerden olmadık. Biz cumhuriyeti güçlendirenlerden, hizmet edenlerden olduk. Ama ne zaman iyi bir şey yapsak aynı yalanlar. 15 senedir 'Cumhuriyet elden gidiyor' deyip duruyorlar. Cumhuriyet 100. yılında 2023 yılında dünyanın onuncu büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük devleti olmaya gidiyor. Uyanın da balığa gidelim."



Türel, üç yıldır Büyükşehir Yasası'yla hizmetlerin coştuğunun altını çizerek, "Asfalt görmeyen mahallelerimiz asfalt gördü, içme suyu olmayan Susuzşahab'a su götürdük. Büyükşehir Yasası'nı 2012 de çıkartmasaydık, bu hizmetler olmayacaktı. O zaman da '30 eyalete bölüyorsunuz' dediler. 'Federal sistem geliyor, laiklik elden gidiyor' dediler, hiçbirinin bir yere gittiği yok ama Türkiye güçleniyor. Türkiye güçleniyor diye korkanlar, 'çok daha hızlı kalkınmamız için ayağımızdaki zincirleri çözmek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devletimizi güçlendirelim' dediğimizde 'hayır' dediler. Buna da 'evet' dersek bu Türkiye'yi tutabilene aşk olsun." değerlendirmesinde bulundu.



"Ağızlarının payını verdim"



Dağdaki teröristlerin, Kandil'in, İmralı'nın "hayır" dediğini vurgulayan Türel, Strazburg'da Avrupa Konseyi toplantısındaki konuşmasının PKK sempatizanlarınca nasıl engellenmek istendiğini videoyla izletti.



Türel, şunları söyledi:



"Avrupa Konseyi Milli Heyet Başkanıyım. HDP'li belediye başkanların tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili rapor görüşülecekti. Bir heyet başkanı olarak tabii ki ben cevap verme durumundaydım. Avrupa Konseyi hukuk ve demokrasinin beşiğidir ama ne hukuk tanıdılar ne demokrasi bildiler. Tabii bizim değişiklik önergelerimizin hepsi büyük çoğunlukta ret edildi. Neredeyse bu teröre bulaşmış belediye başkanlarını kahraman ilan edecekler. Adeta belediyelerin resmi araçlarıyla canlı bomba eylemi yapan, belediyenin iş makineleriyle hendekler kazarak güvenlik güçlerini önlemeye çalışan, belediye başkanlarına taç giydireceklerdi. Çok net ve orada ben bunları anlattım. İki dakikalık bir konuşma süresiydi. Bu süre içinde gerçekleri anlatmaya çalışıyor iken, birileri sürekli bana arkamdan laf atıyor. Bir bayan, bir erkek. Kahkahalar atıyorlar. Konuşmamı engellemek istiyorlar. Konuşmam bitti. Baktım bir bayan, boynuna işaret fişeği poşu takmış, anlaşılıyor ki ya terör yandaşı ya sempatizanı ya da terörist. Bazı Avrupa ülkeleri bizim bakanlarımızı ülkelerine sokmuyorlar ama PKK sempatizanları Avrupa Konseyi Genel Kurul Salonu'nda cirit atıyor. HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü de oradaydı. Bunların nedenini iyi anlamamız lazım. Bana çıkıyorken onlardan biri laf attı. 'Bugün hayır çıktı konseyde üzüldünüz, Türkiye'de 16 Nisan'da 'hayır' çıktığında sizi yine üzeceğiz' dedi. Döndüm dedim ki 'Bu büyük millet Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, 15 Temmuz destanlarını yazdı. 16 Nisan'da da destan yazacak. İnşallah sandıklardan 'evet' çıkacak, siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek' dedim. Bu millet 16 Nisan'da size Osmanlı şamarıyla güzel bir cevap verdiğinde esas üzülen siz olacaksınız, Kandil'i de başınıza geçireceğiz' dedim. Evelallah Yenikapılıyım, ağızlarının payını verdim."