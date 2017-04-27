Ağız ve diş sağlığında 1 milyar dolarlık hedef

Diş tedavisinde çığır açacak teknolojiler için 56 ülkeden alım heyeti CNR EXPO'ya geldi

Fuarda, çocukların ve yetişkinlerin dişçi korkusunu yenmesine yardımcı olacak pek çok teknoloji ve hizmet sergileniyor.

DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, "500 milyon dolar seviyesine ulaştığımız ağız ve diş ekipmanları sektörünün, 2023 yılında 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngörüyoruz."

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, "IDEX İstanbul'u Avrupa, Balkanlar, Körfez Ülkeleri, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere 56 ülkeden profesyonel alıcının ziyaret etmesini bekliyoruz."

Ağız ve diş sağlığı sektöründe dünyanın üçüncü büyük fuarı olan İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı (IDEX İstanbul) CNR EXPO Yeşilköy'de başladı. Ağız ve diş sağlığında çığır açacak ürünlerin sergilendiği fuarda, horlamayı engelleyen lazer teknolojilerinden, çocukların iğne (anestezi) korkusunu bitirecek diş lazerlerine, uyuşukluk hissi vermeyen ağrısız anestezi cihazlarına, çocukların ve yetişkinlerin dişçi korkusunu yenmesine yardımcı olacak pek çok teknoloji ve hizmet sergileniyor.

tibbİ cİhazlar alaninda yerlİleşme

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 30 Nisan tarihine kadar devam edecek fuarın açılışı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Oral, İstanbul Dişhekimleri Odası (TDB) Başkan Vekili Ahmet Tarık İşmen, Diş Malzemeleri Sanayici ve İş adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır ve CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel'in katılımı ile yapıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz IDEX İstanbul Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada tıbbi cihazlar alanında yerlileşmenin önemine dikkat çekerek, "Günümüzde tıbbi cihazlar alanında kullanılan bir ürünün yüzde 15'i yerli üretim, yüzde 85'ini ise ithal ürünler oluşturuyor. Buradan siz sektör temsilcilerine sesleniyorum. Devletten yerlileşme konusunda destek, teşvik ne isterseniz biz hazırız. Biz yerlileşme konusunda yoğun olarak çalışıyoruz siz sektör temsilcilerinden de destek bekliyoruz" diye konuştu.

400'e yakin marka

Türkiye'de diş tedavisinde hızlı bir ilerleme kaydedildiğini belirten DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, şöyle konuştu: "500 milyon dolar seviyesine ulaştığımız ağız ve diş ekipmanları sektörünün, 2023 yılında 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngörüyoruz. IDEX İstanbul Fuarı'nda öncelikli hedefimiz, Türk dental sektörünün, aynı coğrafyada bulunduğumuz ülkelerdeki ticaret hacmini daha da artırmaktır. 400'e yakın markanın katılım gösterdiği fuarda, 75 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyoruz."

"dİş hekİmİ sayimiz avrupa bİrlİğİ'nİn altinda"

Türkiye'de yılda ortalama 5 bin yeni mezun diş hekiminin çalışmaya başladığını ifade eden Çakır, "Avrupa Birliği ortalamasının çok altında olan diş hekimi sayımız 30 bin dolaylarında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında aktif diş hekimi sayımız 70 bin seviyelerine ulaşacak" diye konuştu.

56 ülkeden gelen alim heyetlerİ fuarda İkİlİ görüşmeler yapiyor

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, IDEX İstanbul'a, Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ile Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı düzenlediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Yurt dışından gelen alıcılarla yerel üreticilerin bir araya getirildiği B2B programı ile katılımcılar iş bağlantılarını güçlendirirken ihracat hacimlerini de artıracaklar. Dört gün boyunca açık olacak fuarımızı Avrupa, Balkanlar, Körfez Ülkeleri, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere 56 ülkeden profesyonel alıcının ziyaret etmesini bekliyoruz."

horlamaya son verecek teknolojİ

IDEX İstanbul'da sergilenen diş hekimlerine ilk kez tanıtımı yapılan horlamayı engelleyen lazer cihazı büyük ilgi görüyor. Türk dental sektörünün yeni tanıştığı teknoloji ağız içine uygulanıyor botoks etkisi yaratan tedavi ile horlama sorunu çözülüyor. Fuarda Avrupa İmplant firmasının standında sergilenen cihaza yurt dışından gelen alıcılar da ilgi gösteriyor. IDEX İstanbul Fuarı aracılığıyla horlamayı engelleyen lazer cihazının yaygınlaştırılması hedefleniyor