Ağız ve Diş Sağlığı Sektörü 1 Milyar Dolarlık Hedefe Koşuyor

27-30 Nisan tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenen fuara dair değerlendirmelerde bulunan Diş Malzemeleri Sanayici ve İş adamları Derneği DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakır; "500 milyon dolar seviyesine ulaştığımız ağız ve diş ekipmanları sektörünün 2023 yılında 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngörüyoruz" dedi.

Diş sağlığı alanında en son teknoloji ürünler ve hizmetlerin sergilendiği, dünya diş sektörü piyasasında Türk firmalarının öne çıkarılması hedefiyle organize edilen ve Türkiye'nin tek, bölgenin en büyük 3 fuarından biri olan "14. IDEX İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı" CNR EXPO Yeşilköy'de 27-30 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

CNR EXPO Fuar Merkezi'nde CNR HOLDİNG kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. iş birliğinde düzenlenen fuar, Türkiye ve dünyadan çoğunluğu diş hekimi ve diş teknisyeni olmak üzere 15 binin üzerindeki kişiyi Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden yaklaşık 400'e yakın dental marka ile buluşturdu.

Sektör 1 milyar dolar hacme ulaşacak

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen IDEX İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı ile sektöre yönelik görüşlerini dile getiren DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır: "Türkiye'de diş tedavisinde hızlı bir ilerleme içerisindeyiz. Bu hızlı büyümeye rağmen gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin henüz istenen seviyeye gelemediğini görüyoruz ancak hızlı büyüme ile gelişmiş ülke standartlarına orta vadede yetişeceğimiz düşünüyoruz. Özellikle yeni açılan üniversiteler ve diş hekimliği fakülteleriyle birlikte yılda ortalama 5 bin diş hekimi mezun olup çalışmaya başlıyor ki bu anlamlı bir yükselişe işaret ediyor. Bugün AB ortalamasının çok altında olan diş hekimi sayımız 30 bin dolaylarında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında aktif diş hekimi sayımız 70 bin seviyelerine gelecek. Bu büyümeye paralel olarak yeni açılan klinikler ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile birlikte sektörümüz hızlı bir büyümenin içerisine girmiş durumda. Dolayısıyla bugün 500 milyon dolar seviyeye erişmiş olan sektörel hacmin 2023 yılında 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngörüyoruz. DİŞSİAD olarak, sektörün gelişiminin sağlanması yönünde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İhracatçılar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, çeşitli üniversiteler, KOSGEB, TÜBİTAK gibi birçok kurum ve kuruluş ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Sektörün gelişimi adına devam eden tüm faaliyetlerimizin yanı sıra yıllardır başarıyla yürüttüğümüz ve bu yıl 14'üncüsünü düzenlediğimiz IDEX İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı da Türkiye'nin tek, dünyanın ise üçüncü en büyük sektörel organizasyonu olma özelliğine sahip. Öncelikli hedefimiz; IDEX İstanbul sayesinde Türk dental sektörünün, aynı coğrafyada bulunduğumuz ülkelerdeki ticaret hacmini daha da artırmak..." dedi.

Ağrısız anestezi yöntemleriyle dişçi korkusuna son!

Türkiye'de ilk kez uygulanmaya başlayacak olan iğnesiz anestezi ile yine Türkiye'de yeni uygulanacak ağrısız diş taşı temizleme cihazları, diş çürüklerini çok öncesinden teşhis eden ürünlerden 3D görüntüleme tekniklerine ve yeni nesil implant tedavi yöntemlerine kadar birçok ilgi çekici konu fuarda yer aldı. Özellikle 3D görüntüleme teknolojilerinde gelinen son noktada birkaç seans olarak haftalar süren tedaviler artık tek seansta yapılabiliyor. Fuarda sergilenen diş hekimlerine ilk kez tanıtımı yapılan horlamayı engelleyen lazer cihazı da büyük ilgi gördü. Türk dental sektörünün yeni tanıştığı teknoloji ağız içine uygulanıyor botoks etkisi yaratan tedavi ile horlama sorunu çözülüyor.

İDEX İstanbul Fuarı'nın ticari boyutu kadar sosyal sorumluluk yönünden de ciddi bir misyonu bulunuyor. Eğitim yönünden de çok değerli uygulama ve seminerleri de içeren fuarda botoks uygulamaları, kadavra üzerinde uygulamalı yumuşak doku ve implant operasyonları gibi konularda birbirinden değerli konuşmacıların yer aldığı seminerler, toplantılar ve cihaz bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.