Ağız ve Diş Hastalıkları Fonksiyonel İşlevleri Negatif Etkiliyor"

Hospitadent Diş Hastanesi Diş Hekimi Recep Eşkar, Ağız ve diş hastalıklarında meydana gelen bozukluklar; beslenme, çiğneme problemleri, tat alma, gülme, kahkaha atma, uyku ve konuşma gibi fonksiyonel işlevleri negatif yönde etkilediğini söyledi.



Ağız ve diş hastalıklarında meydana gelen bozukluklar hakkında yazılı açıklamada bulunan Eşkar, sağlıklı diş ve diş eti için hekimlerin önerileri doğrultusunda uygulama yapılması gerektiğine, aksi halde dişlerin ve diş etlerinin zarar görebileceğine değindi.



Eşkar, Ağız ve diş hastalıklarında meydana gelen bozukluklara bağlı olarak sosyal ilişkilerde zayıflama, utangaçlık, özgüven kaybı, anksiyete ve depresyon gibi psikososyal sonuçlar ortaya çıkabildiğini de hatırlattı.



Eşkar, "Ağız ve diş sağlığı konusunda ortaya çıkan kimi sorunlar bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bu yüzden ağzımız bir nevi vücudumuzun alarm merkezlerinden biridir. Diş fırçalama şeklinden fırça seçimine, macun kullanımından diş taşı temizliğine, süt dişlerinden ağız kokusuna kadar halk arasında bilinen yanlış ya da eksik bilgilerin paylaşılması diş ve ağız sağlığını tehlikeye atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.