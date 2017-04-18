Agit'ten Ysk'ya Ziyaret
AGİT Türkiye Gözlem Heyeti Başkanı, "Raporumuzun bir kopyasını YSK ile paylaştık. Bu süreçte bize sağladıkları destek ve işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık" dedi.
AGİT Türkiye Gözlem Heyeti Başkanı, "Raporumuzun bir kopyasını YSK ile paylaştık. Bu süreçte bize sağladıkları destek ve işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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