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Agit'ten Ysk'ya Ziyaret
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Agit'ten Ysk'ya Ziyaret

AGİT Türkiye Gözlem Heyeti Başkanı, "Raporumuzun bir kopyasını YSK ile paylaştık. Bu süreçte bize sağladıkları destek ve işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık" dedi.

Agit'ten Ysk'ya Ziyaret

AGİT Türkiye Gözlem Heyeti Başkanı, "Raporumuzun bir kopyasını YSK ile paylaştık. Bu süreçte bize sağladıkları destek ve işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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