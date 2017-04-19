Agit'ten Türkiye'ye Referandum Eleştirisi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) anayasa değişikliği referandumundaki usulsüzlük iddialarının araştırılması konusunda Türkiye'yi istekli olmamakla eleştirdi.



Alman Yayıncılar Ağı'na (Redaktions-Netzwerk Deutschland konuşan AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link, manipülasyon iddialarının araştırılması konusunda Türkiye'nin tutumunu "Maalesef iş birliğinden söz edilemez" sözleriyle eleştirdi.



"Sabit olan şu; Yüksek Seçim Kurulu'nun hatalı veya mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayma kararı Türk yasalarına aykırılık teşkil ediyor" diyen Michael Georg Link, Türkiye'den AGİT'in peşin hükümlü olduğu yönündeki eleştirileri ise geri çevirdi. Link," Bizim tarafsız olduğumuz yönündeki eleştiriler açıkça siyasi güdümlü" dedi.



Kampanya sırasında hayır diyenlerin dezavantajlı olduklarını ve basın özgürlüğünün de kısıtlandığı eleştirilerini getiren Link, referandumda oylama sürecinin ise, teknik olarak düzgün geçtiğini söyledi. - Dortmund