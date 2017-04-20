Agit'ten Oylar Yeniden Sayılsın Önerisi
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Link, anayasa değişikliği halk oylamasında kullanılan oyların yeniden sayılması önerisinde bulundu.
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Link, anayasa değişikliği halk oylamasında kullanılan oyların yeniden sayılması önerisinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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