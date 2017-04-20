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Agit'ten Oylar Yeniden Sayılsın Önerisi
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Agit'ten Oylar Yeniden Sayılsın Önerisi

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Link, anayasa değişikliği halk oylamasında kullanılan oyların yeniden sayılması önerisinde bulundu.

Agit'ten Oylar Yeniden Sayılsın Önerisi

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Link, anayasa değişikliği halk oylamasında kullanılan oyların yeniden sayılması önerisinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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Anayasa değişikliği, İnsan Hakları, Agit, Halk oylaması, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı