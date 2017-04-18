Agit Temsilcileri Ysk'ya Geldi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) temsilcileri sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta, ziyaretin nezaket ziyareti olduğu söyledi.



AGİT temsilcilerinde oluşan bir heyet sabah saatlerinde YSK'ya geldi.YSK Başkanı Sadi Güven'le yaklaşık bir buçuk saat görüşen heyet,görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. YSK'ya yapılan ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu belirten AGİT Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Zuluete, "Öncelikle final raporumuz 8 hafta sonra yayımlanacak. Bugün buraya gerçekleştirdiğimiz nezaket ziyaretiydi. Raporumuzun bir kopyasını Yüksek Seçim Kurulu ile paylaştık ve bu süreçte bize sağladıkları destek ve işbirliği için teşekkür etmek üzere buradaydık" dedi. - ANKARA