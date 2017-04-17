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Agit, Referandum Raporunu Açıklandı
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Agit, Referandum Raporunu Açıklandı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na göre Türkiye'de düzenlenen referandum, uluslararası standartların gerisinde kaldı.

Agit, Referandum Raporunu Açıklandı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na göre Türkiye'de düzenlenen referandum, uluslararası standartların gerisinde kaldı.

Kaynak: Dunya.com

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