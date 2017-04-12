Agit Referandum Gözlem Heyetinden Byegm'ye Ziyaret

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'ne (AGİT-ODIHR) bağlı olarak, 16 Nisan anayasa referandum unu izlemek amacıyla Türkiye'ye gelen 'Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti', Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü (BYEGM) ziyaret etti.



Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile bir toplantı gerçekleştiren AGİT Sınırlı Referandum Gözlem Heyetinin Başkanı Tana de Zulueta, Türkiye'de bulundukları 16 Mart tarihinden bu yana Türk makamlarıyla çok iyi bir işbirliği yaptıklarını aktararak referandum kapsamında Türkiye'deki medya ortamını da takip ettiklerini belirtti.



Referandum sürecinde gazetecilerin rahat çalışması ve halkın doğru bilgilenmesi için yürütülen faaliyetleri aktaran Akarca, gazetecilerin sonuçları takip edebilmesi amacıyla referandum gecesi BYEGM'nin Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da basın merkezleri kuracağını, bu merkezlerin ulusal basın ve uluslararası basın mensuplarına açık olduğunu kaydetti. Toplam 343 yerleşik yabancı basın mensubundan 200'e yakın ismin 11 Nisan tarihi itibarıyla basın merkezlerine akredite edildiğini ifade eden Akarca, BYEGM'nin anayasa değişikliğinin neler getirdiğini tarafsız bir dille kamuoyuna sunmak amacıyla broşürler hazırladığını, bu broşürlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşlar için hem Türkçe, hem de Kürtçe olarak düzenlendiğini dile getirdi. Akarca, ayrıca referandum sürecinde Bakanların katılımıyla bölgesel düzeyde yerel medya buluşmaları organize edildiğini belirtti.



"UYAP tutuklu gazeteci sayısında yanlış algılamaya sebep oluyor"



Avrupa'dan Türkiye'ye yöneltilen tutuklu gazeteci eleştirilerine açıklık getiren Akarca, sistemin yanlış bir algılamaya neden olduğunun altını çizdi. Akarca, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) hakkında kovuşturma yapılan kişiye ilk olarak mesleğinin sorulduğu ve verilen yanıtın esas alındığına işaret ederek, teröristlerin çoğunun kendilerini 'gazeteci' olarak tanıttıklarının ortaya çıktığını belirtti. Patlayıcı imal ederken, taşırken ya da bagajında silahlarla yakalanan bazı kişilerin, meslekleri sorulduğunda gazeteci olduklarını iddia ettiklerini kaydeden Akarca, bu gerçeğin bugüne dek göz ardı edildiğini dile getirdi. Akarca, Adalet Bakanlığının bu konuda yürüttüğü süreç tamamlandığında net rakamların ortaya çıkacağının altını çizerek, "Teröristler bir yana konulduğunda Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısının iki elin parmaklarını geçmediği görülecektir" ifadelerini kullandı.



Toplantının kendi açılarından çok verimli geçtiğini belirten AGİT heyeti, referandum akşamı BYEGM Referandum İzleme Merkezi'ni ziyaret etmek istediklerini bildirdi. Akarca da bu ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydederek konuklarına 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanan duvarlarından düşen mermer parçaları ile hazırlanan kartları ve Anayasa değişikliğine ilişkin broşürleri hediye etti. - ANKARA