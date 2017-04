Agit Raporuna Tepkiler

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) Türk Grubu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AGİT'in halk oylamasıyla ilgili raporuna tepki göstererek, "Oylamanın sonucuna gölge düşürmeye çalışan iddialar, her şeyden önce Türk seçmenine karşı, tercihi ne olursa olsun saygısız bir tavırdır." değerlendirmesinde bulundu.



Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, AGİT Gözlem Heyeti'nin referandum sonrası hazırladığı raporda, Türkiye gerçeğini yansıtmayan, ön yargılı, ideolojik iddialar ortaya atılarak, Türkiye'deki demokratikleşme sürecine karşı tavır alındığını belirtti.



Yüzde 85'e ulaşan katılım oranıyla, hiçbir tatsız olay yaşanmadan, bütün siyasi parti gözlemcilerinin gözleri önünde şeffaf bir şekilde yapılan seçimlerin "eşit şartlarda yapılmadığını" iddia etmenin gerçeğe aykırı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Halkın yapılacak değişiklikler konusunda aylardır haberdar olduğu, kitlesel medyada konunun tüm taraflarınca tartışıldığı, sosyal iletişim mecralarında konuşulduğu demokratik bir süreç yaşanmış olduğu halde halkın konudan habersiz olduğu iddiasında bulunmak, gözlem heyetinin görev sınırlarını aşarak, taraflı, ideolojik bakış açısıyla Türk halkının tercihlerini yargılamaya kalkıştığını göstermektedir." ifadesini kullandı.



Bilgin, şunları kaydetti:



"Her türlü siyasi faaliyetin, evet-hayır kampanyalarının bir arada yürütüldüğü bir zeminde, serbest propaganda ve eleştirinin saatlerce ekranlarda olduğu bir ülkede, OHAL uygulamasının baskı yarattığını iddia etmek gerçeğe aykırıdır. Ayrıca OHAL uygulamalarının, terör örgütlerine karşı devlet içindeki darbeci unsurları temizlemek üzere yapıldığı dikkate alınırsa, bu raporun neyi savunduğu haklı olarak sorulacaktır. Raporda kapatılan ve 'sivil toplum örgütleri' olduğu iddia edilen kuruluşların askeri darbe girişimini ve terörü destekleyen anti-demokratik yapılar olduğu nasıl bilinemez?



Türkiye'deki medya örgütlenmesinin ağırlıklı olarak mevcut iktidar karşıtı bir tutumda olduğu gerçeği de dikkate alınırsa, sürecin çok sesliliğin hakim olduğu bir atmosferde, demokratik mücadeleye uygun bir zeminde yapıldığı açıkça görülecektir. Oylamanın sonucuna gölge düşürmeye çalışan iddialar her şeyden önce Türk seçmenine karşı, tercihi ne olursa olsun saygısız bir tavırdır.

Bu tür gözlem heyetlerinin uluslararası hukuk ve ilişkiler çerçevesinde kalmayarak yargılayıcı, mahkum edici, üstten bakan ideolojik yorumları halkın tercihlerine ve özgür iradesine karşı bir tavrı yansıtır ki bunu ne Türk milleti kabul eder ne de onun özgür iradesiyle seçilmiş temsilcileri."