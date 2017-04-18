Agit Raporu Muhalefet Ağzıyla Yazılmış"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) raporuna ilişkin, "AGİT'in geçmişteki raporlarına bakın, hangi seçimi sağlıklı anlattığı bir rapor var? Şimdi muhalefet ağzıyla yazmış. AGİT'te bu anlamda şaşırtıcı, olağanüstü bir durum yok." dedi.



Bakan Tüfenkci, TRT Haber'de katıldığı programda, referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Tüfenkci, milletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi konusunda karar verdiğini ve Türkiye'nin kazandığını belirterek, "Hayır diyenler de evet diyenler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu toprakların insanı. Netice itibariyle 2019'da artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ve yeni bir yönetim şekline geçmiş olacağız. Bunu bir kavga meselesi haline getirmemek lazım." diye konuştu.



Anayasa teklifini milletin önüne getirme konusunda MHP ile anlaştıklarını ve başardıklarını ifade eden Tüfenkci, bundan sonraki iş birliğini şartların belirleyeceğini söyledi.



"İşsizlik sorununu gidermemiz lazım"



Doğu ve Güneydoğu'da "evet" oylarının artmasını çok önemli ve anlamlı bulduklarını vurgulayan Tüfenkci, "Çukur siyaseti izleyerek, oradaki esnafımıza, iş adamlarımıza ve halkımıza hayatı dar edenler, bugün siyasi anlamda bir bedel ödediler. O yöreler için talepte bulunan yatırımcının önünü açmamız, hızlı bir şekilde orada fabrikaların bacalarını tüttürmemiz ve işsizlik sorununu gidermemiz lazım." dedi.



Tüfenkci, büyük şehirlerde "hayır" oylarının yüksek çıkması konusunda ise çalışmalara başlandığını dile getirdi. Bu durumun birçok sosyolojik nedeni olabileceğine işaret eden Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Hayır cephesinin yalan üzerine bir kampanyası vardı, bu düşünülebilir. AK Parti seçmenleri içinde kadınlarımız, her zaman daha güçlü olmuş ve baktığımız zaman analizlerde erkeklere göre 1-2 puan önde olmuşlar. AK Parti'den olup da 'hayır' oyu vermiş olanlar da olabilir."



"Evet ve hayır oyları arasındaki fark ciddi bir rakam"



Evet ve hayır oyları arasındaki farka dikkati çeken Tüfenkci, "Aradaki fark çok ciddi bir rakam, dolayısıyla itirazların netice vereceğini zannetmiyorum. Tabi ki CHP de muhalefet olarak itirazları geliştirmek zorunda olabilir. En azından kendi çalıştıkları kampanya, kendilerine umut bağlayanlara karşı bir umut olmaları açısından bu durumu normal karşılıyoruz. İtiraz edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.



Tüfenkci, AGİT Gözlem Heyeti'nin referandum sonrası hazırladığı rapora değinirken de şunları kaydetti:



"AGİT'in geçmişteki raporlarına bakın hangi seçimi sağlıklı anlattığı bir rapor var? Şimdi muhalefet ağzıyla yazmış. Geçmişteki ve şimdiki raporlarına baktığınızda, eşit şartlarda geçmediği, güvenliğin sağlanamadığına ilişkin tespitleri olmuştur. AGİT'te bu anlamda şaşırtıcı, olağanüstü bir durum yok. Birisi görünür, diğeri görünmeyen bir kampanya yürüttü. Hayır cephesinin görünen bir kampanyası yoktu, belki de bunu bir taktik olarak kullandı."



Bakan Tüfenkci, erken seçim ihtimali olmadığını da belirtti.