Agit, Makedonya Meclisine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Avusturya Dışişleri Bakanı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Dönem Başkanı Sebastian Kurz, Makedonya meclisinde gece boyunca devam eden ve aralarında milletvekillerinin bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.



AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Kurz ve AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier'in Makedonya meclis binasına yapılan saldırıyı sert bir dille kınadığı ve şiddetin siyasi çözümün yerini alamayacağını vurguladığı kaydedildi.



Kurz, açıklamada, ülke demokrasisinin kalbi meclis binasına girilerek, milletvekillerine saldırılmasını şok edici olduğunu belirterek, "Bu bir yıldırma eylemidir. Milletin iradesine yapılan bu saldırıyı açık bir şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.



Huzur ve düzenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Kurz, taraflara şiddet ve gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.



Şiddetin siyasette yeri olmadığını belirten Zannier de, "Şiddet derhal durdurulmalıdır. Güvenlik güçleri, parlamento üyelerinin emniyetini sağlamalı ve failleri adalete teslim etmelidir." ifadesine yer verdi.



Makedonya meclisinde milliyetçi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) ile Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesi planlanan oturum ertelenmişti.



Oturumun ertelenmesine rağmen mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi yeni meclis başkanı seçmişti.



VMRO-DPMNE yanlısı protestocular, Caferi'nin başkan seçilmesinin ardından meclisin önünde toplanmış, yüzleri maskeli bir grup meclis binasına girerek bazı milletvekilleriyle basın mensuplarını rehin almış ve darbetmişti.