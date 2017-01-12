Agit Konsey Toplantısı

Avusturya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Sebastian Kurz, bu yıl üstlendikleri AGİT dönem başkanlığı sürecinde, silahlı çatışmaların azaltılması, iç güvenlik, terör ve radikalleşmeye karşı mücadele alanlarına yoğunlaşacaklarını söyledi.



Kurz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen AGİT Daimi Konseyinin bugünkü toplantısında yaptığı konuşmada, Avusturya'nın içinde bulunulan zor dönemde örgüte dönem başkanlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.



Dönem başkanlığı süresince 3 konunun öncelikleri olduğuna dikkati çeken Kurz, "AGİT dönem başkanı olarak silahlı çatışmaların azaltılması, iç güvenliği artırarak terör ve radikalleşmeye karşı mücadele ve karşılıklı güvenin yeniden inşa edilmesi için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.



Kurz, Ukrayna sorununun çözümü için silahlı çatışma yerine daha fazla diyalog ve diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu anlattı.



Günümüzde terör ve radikalleşmenin toplumların istikrar ve güvenini sarsan en önemli tehditler arasında olduğunu vurgulayan Kurz, bunun en somut göstergesinin İstanbul, Paris ve Berlin'de yaşanan terör olayları olduğunu dile getirdi.



Kurz, AGİT üyesi ülkelerden yaklaşık 10 bin kişinin terör örgütü DEAŞ'a katılığını, bu nedenle yalnız Suriye, Irak ve Yemen'de yürütülen silahlı mücadelenin yeterli olmayacağını, toplumların iç güvenliklerini artırarak, radikalleşme ve terörizmi önlemek için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.



Güçlü bir AGİT'in güvenli bir Avrupa'nın temelini oluşturacağını anımsatan Kurz, üye ülkeler arasında güveni artırmak istediklerini belirtti.



"Hiçbir ayırım yapılmadan terör oluşumlarına karşı güçlü bir işbirliği içerisinde hareket edilmeli"



Türkiye'nin AGİT nezdinde geçici Maslahatgüzarı Salih Boğaç Güldere ise, "Hiçbir ayrım yapılmadan terör oluşumlarına karşı güçlü bir işbirliği içerisinde hareket edilmelidir. İstanbul'da düzenlenen saldırıda 24 farklı ülke vatandaşının yaşamını yitirmesi, terörizmin sınır tanımadığının en belirgin göstergesidir." diye konuştu.



İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırılarını ardından AGİT'in verdiği destekten ötürü teşekkür eden Güldere, bu terör saldırılarını farklı örgütlerin yaptığını, ancak her iki saldırının da amacının aynı olduğunu, teröristler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini belirtti.