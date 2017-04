Agit'in "Tarafsızlığı" Tartışmalı

Halk oylamasına ilişkin tek yanlı rapor hazırlayarak tepkileri üzerine çeken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) tarafsız gözlemcileri, geçmişte de tartışılan uygulamalarla gündeme geldi. 2011'de Belarus'a dizayn amaçlı heyet gönderen AGİT'in üyelerinden Ricardos Ramoska'nın Litvanya'da "rüşvetçilik", Benjamin Moreau'nun ise Türkmenistan'da "ajanlık"la suçlandığı ortaya çıktı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, halk oylamasını takip için tarafsız gözlemci yerine, bölücü terör örgütü PKK'yla iç içe geçmiş gözlemciler gönderen AGİT, tepki çekmeye devam ediyor.



Türkiye'deki halk oylaması için bölücü terör örgütü PKK ile iç içe olan gözlemciler gönderdiği tespit edilen AGİT, geçmişte de tarafsızlığı tartışılan uygulamalarla gündeme geldi.



Gözlemcilerini adeta gönderilen ülkeyi "hizaya sokma" amaçlı kullanan teşkilatın, bu konudaki sicili de kabarık.



Minsk bürosunu kapattı



AGİT, AB ile arası iyi olmayan Belarus'a 2011 seçimlerinde "dizayn" amaçlı istihbari çalışmalarda bulunmak üzere gözlemci gönderdi.



Belarus'ta yapılan seçimler sırasında bir AGİT görevlisi istihbarat çalışması yapmakla suçlandı ve sınır dışı edildi.



Sınır dışı olayının ardından Belarus, AGİT'e karşı önemli yaptırım kararları aldı. Belarus hükümeti, devlet başkanlığı seçimlerini sert bir dille eleştiren AGİT'in Minsk'deki bürosunun kapatılmasına karar verdi.



AGİT, Belarus'u, kararı hakkında düşünmeye davet etmesine karşın, Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan yapılan yazılı açıklamada AGİT misyonunun ülkede kalmasının artık "objektif nedenlerinin" bulunmadığı, teşkilatın görevini tamamladığı bildirildi.



AGİT'in başkent Minsk'de 2003'te açılan bürosu pek çok projenin gerçekleştirilmesini sağlamıştı. 19 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine gözlemci gönderen AGİT, oyların doğru sayılmadığı değerlendirmesinde bulunmuş, seçimin demokrasi kriterlerini yerine getirmediğini öne sürmüştü.



Rüşvet aldığı tespit edilmiş



AGİT'in Türkiye'ye gönderdiği gözlemcilerden Litvanyalı Ricardas Ramoska'nın ise büyükelçi yardımcılığı döneminde adının büyük bir rüşvet soruşturmasına karıştığı ortaya çıktı. Ramoska, suçlu bulunarak hüküm giydi.



Ramoska'nun, büyükelçi yardımcılığı yaptığı dönemde Belarus vize işlemleri için rüşvet aldığı tespit edildi.



Gözlemcisi ajan iddiası



AGİT'in Türkmenistan'da 2007'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de başka bir skandalı ortaya çıktı. AGİT'in gözlemci delegasyonundaki Benjamin Moreau'nun Türkmenistan devleti aleyhinde ajanlık yaptığı iddia edildi. Türkmenistan'ın Moreau hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.



PKK paçavrasıyla poz vermişti



Türkiye karşıtı rapor hazırlayan AGİT'in halk oylaması için gönderdiği isimler de "sabıkalı" çıkmıştı.



Bu gözlemcilerden Almanya Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko'nın, terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavra önünde fotoğrafı olduğu ortaya çıkmıştı.



Yine Almanya Sol Parti Milletvekili olan, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılmasını talep eden ve bu konudaki her organizasyona katılan Heike Haensel de gözlemci olarak Türkiye'ye gönderilmişti.



Gezi olayları sırasında Türkiye karşıtlığı ile gündeme gelen, eylemlere destek için Almanya'da miting düzenleyen Haensel, gözlem için Diyarbakır'ı seçti.



YGP için yardım kampanyası düzenlemiş



AGİT heyetindeki bir diğer Türkiye karşıtı isim ise Birlik Listesi Partisi Milletvekili Danimarkalı Nikolaj Villumsen. Referandumda "hayır" kampanyalarının öncülüğünü yapan Villumsen'in, bunu yaparken her fırsatta Türkiye'nin bölünmesi gerektiğini, bunun da terör örgütü PKK'ya destek verilerek olabileceğini dile getirdiği tespit edildi.



Villumsen'in bununla kalmayıp, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için yardım kampanyası düzenlediği ve topladığı yardımları bizzat kendi eliyle örgütün elebaşı Salih Müslim'e teslim ettiği belirlendi.



"Burası Kürdistan"



AGİT gözlemcisi olarak Türkiye'ye gönderilen Ana Miranda'nın da Diyarbakır'dan paylaştığı fotoğrafın altına "Burası Kürdistan" diye yazdığı görüldü.



Miranda'nın Leyla Zana ile dostluğunun yıllar öncesine dayandığı, halk oylaması öncesinde HDP'nin düzenlediği neredeyse tüm "hayır" mitinglerine katıldığı tespit edildi.



AGİT'in raporuna imza atan heyette yer alan Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili Türk kökenli Alev Korun da Türkiye'den nefret ettiğini gizlemeyen bir isim olarak dikkati çekiyor.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine inanmadığını açıklayan Korun'un, terör örgütü PKK'nın Avusturya'daki eylemlerini organize ettiği, HDP için kampanyalar düzenlediği ileri sürüldü.