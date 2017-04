Agit'in Bu Raporunun Güvenliği ve Itibarı Yoktur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT'in halk oylamasına ilişkin yayınladığı raporun artık hiçbir güvenliği ve itibari oldığını söyleyerek, "PKK paçavralarıyla poz verirseniz sizin yaptığınız analizi biz dikkate almayız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı Resmi Konut'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı Vargas ortak basın açıklamasında bulundu. AGİT'in referandum raporunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Türkiye'nin referandumuna Hollanda veya başka bir ülkenin karışma hakkı da, haddi de yoktur. Aynı şekilde AB'nin bir soruşturma açma hakkı yoktur. Tüm ülkelerde seçimle ilgili son kararı merkezi seçim kurulları verir. Bu kurulun içinde tüm siyasi partilerin temsilcileri vardır. Bu kurul verdiği kararları oy birliği ile vermiştir. Bu referandumda 'hayır' kampanyası yapan siyasi partilerin temsilcileri de bu kararları desteklemiştir. Ayrıca bazı bölgelerde sandık kurulunun eksiği olmuştur. Bazı zarfları mühürlememişlerdir. Bu konuda itiraz gelince bu oyların geçerli sayılması için 'hayır' çalışması yapan partilerin temsilcileri öneride bulunmuş. Daha sandık açılmamış, bu oyların kime gideceği belli değil, YSK böyle bir karar almış. Geçmişte de buna benzer kararları almıştır. AGİT'in görevi seçim öncesi ortamın tüm partiler için ya da varsa adaylıklar, şartların uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Biz AGİT'i, Avrupa Konseyini ve diğer kurumları davet ettik. Şeffaf bir referandum yapıyoruz. Gelsinler görsünler diye. Bugüne kadarki tüm seçimlerde hukuki alt yapının uygun olduğunu, şeffaf olduğunu yazmışlardır. Şimdi ne oldu da olumsuz şeyler yazmaya çalışıyorsun" diye konuştu.



AGİT'in siyasi değerlendirme yapamayacağını, görevinin teknik analiz yapmak olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "AGİT, seçimin nasıl yapıldığına dair gözlemlerini tespit eder. Heyete baktığınız zaman burada PKK destekçisi, Türkiye'ye geldikten sonra 'hayır' kampanyasına destek veren üyeler vardır. AGİT'in olumlu da olumsuz da olsa bu raporunun artık hiçbir güvenliği ve itibari yoktur. Objektif, dengeli olmak durumundadır. Birçok fotoğraf yayınlandı. Siz Türkiye'nin iç siyasetine karışamazsınız. PKK paçavralarıyla poz verirseniz sizin yaptığınız analizi biz dikkate almayız. Raporda olumlu görüşler de var, olumsuz görüşler de var. Taslağın içerisinde çok sayıda teknik ve maddi hata vardır. Bakanlığımız dün gerekli uyarıları yaptı ve cahillikleri ortaya çıktı. Cahillik önyargıdan kaynaklanır. Önyargı ile gelirseniz bir ülkeye tespitleriniz de yanlış olur. AGİT'in diğer kurumlarla yaptığı bu seçim gözlemi tarafsız ve objektif olmamıştır. Böyle olunca da hiçbir kıymeti yoktur. Gözlemcilerin bazıları hayır kampanyasına katılır ve PKK'yı desteklerse bizim ve milletimiz için hiçbir değeri yoktur. Milletin iradesine herkes saygı gösterecek. 'Evet' verenin de, 'hayır' verenin de hakkı eşittir. Demokrasi budur. 1.5 milyon Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan daha fazladır. 1.5 milyon insanın oyunu hiçe sayamazsınız. Diğer yorumlara bakıyoruz. Kasıtlı, önyargılı yorumlar var. Neymiş, bu referandum Erdoğan'a güç veriyormuş. 2019 seçiminden sonra yürürlüğe girecek. Ama Erdoğan'ın da ilave bir güce ihtiyacı olmadığını, güç isteyen bir kişinin de mevcut anayasayı tercih ettiğini biz söyledik. Her türlü yetki var. Karşılığında sorumluluk ve hesap verme yok. Yeni sistemde cumhurbaşkanına sorumluluk yükleniyor ve hesap verme var. Bunlar okumadan önyargılar ile saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Onlar konuşur, Türk milleti yapar" açıklamasında bulundu.



(İlker Turak/İHA)