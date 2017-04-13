Agit Heyetinden Başkan Sekmen'e Ziyaret

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.



Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan'ın da bulunduğu ziyarette, AGİT'in uzun dönem gözlemcileri Karin Bergquist ile Robert Hall, Başkan Sekmen ile referandum hakkında konuştu. Hall, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "AGİT Heyeti Türk makamlarının daveti üzerine Türkiye'de resmi olarak göreve başladı. Gözlemciler, kampanya faaliyetleri, referandum idaresinin ve diğer ilgili kurumların işleyişi, referandum mevzuatının uygulanmasını izlemektedir. Heyet ayrıca referandum dan sonra AGİT Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlemcileriyle birlikte bulgu ve sonuçlara ait rapor da hazırlayacaktır" dedi. Başkan Mehmet Sekmen de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye, 16 Nisan'a adeta kilitlendi. Aziz milletimizin teveccühü ile inşallah sandıktan zaferle ayrılacağız. 'Evet' tercihiyle birlikte ülkemiz Dünya'nın en iyi lider ülkelerinden biri olacak" diye konuştu. - ERZURUM