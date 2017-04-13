Agit Gözlem Heyeti'nden Sekmen'e Ziyaret

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını izlemek amacıyla Türkiye'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sekmen'in AGİT'in uzun dönem gözlemcileri Karin Bergquist ve Robert Hall ile referandum hakkında görüştüğü bildirildi.



Ziyaret esnasında açıklama yapan Hall, şunları kaydetti:



"AGİT heyeti, Türk makamlarının daveti üzerine Türkiye'de resmi olarak göreve başladı. Gözlemciler, kampanya faaliyetleri, referandum idaresinin ve diğer ilgili kurumların işleyişi, referandum mevzuatının uygulanmasını izlemektedir. Heyet ayrıca referandum dan sonra AGİT Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlemcileriyle bulgu ve sonuçlara ait rapor da hazırlayacaktır."



Sekmen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türkiye, 16 Nisan'a adeta kilitlendi. Aziz milletimizin teveccühü ile inşallah sandıktan zaferle ayrılacağız. 'Evet' tercihiyle ülkemiz dünyanın en iyi lider ülkelerinden biri olacak." ifadesini kullandı.