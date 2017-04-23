Agit Görevlisinin Mayın Patlamasında Ölmesine Agit'ten Sert Tepki

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna güvenlik güçleri arasında çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu'na ait bir aracın havaya uçması ve bir ABD'li gözlemcinin hayatını kaybetmesi, AGİT'in tepkisine neden oldu.



AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkan Vekili Aleksander Hug, yaptığı basın açıklamasında, AGİT aracının infilak ettiği yolda normalde mayının olmaması gerektiğini, çünkü bu yolun daha önce sürekli olarak hem AGİT araçları, hem de sivil halk tarafından kullanıldığını belirtti.



Minsk'te 2014 yılının Eylül ayında varılan anlaşma gereğince tarafların mayın döşememe ve daha önceden döşenmiş olan mayınları temizleme konusunda yükümlülük üstlendiklerini hatırlatan Hug, bu olayın yapılan anlaşmaların kağıt üzerinde kaldığını gösterdiğini ifade etti. Hug, sorumluların derhal bulunarak cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.



Ukrayna'nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgede geçtiğimiz Pazar günü bir AGİT Gözlem Misyonu aracının geçişi sırasında mayın patlaması sonucu bir ABD'li gözlemci hayatını kaybederken, biri Alman diğeri Çek vatandaşı iki AGİT gözlemcisi de yaralanmıştı.