Agit Genel Sekreteri Zannier Moskova'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Taliban'a silah sevkiyatında bulunmadığını söyledi.



Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier? ile Moskova'da bir araya geldi.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, bazı Amerikalı yetkililerin Rusya'nın Taliban'a silah verdiği iddialarına ilişkin bir soruya, "Bu tür açıklamaları Suriye'de rejimi değiştirme planlarından dikkati dağıtma çabası olarak görüyorum. Tabii ki buna karşı çıkacağız." yanıtını verdi.



Lavrov, bu açıklamaları, "dayanaksız ve yalan ifadeler" olarak nitelendirdi.



Ukrayna'nın doğusundaki duruma da değinen Lavrov, AGİT gözlem misyonunun güvenliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.



AGİT Genel Sekreteri Zannier? de tarafların Minsk anlaşmasının uygulanması konusunda yavaş hareket ettiğini belirterek, bu durumun hayal kırıklığına neden olduğunu dile getirdi.



Zannier, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na ait bir aracın infilak etmesi sonucu bir görevlinin hayatını kaybetmesine rağmen bu ülkedeki faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.