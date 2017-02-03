Agit Dönem Başkanı Kurz Gürcistan'da

Avusturya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Sebastian Kurz, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki halkın yaşam koşullarını iyileştirme konusunda katkıda bulunmak istediğini açıkladı.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Kurz, ilk olarak Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yle bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basına kapalı toplantıda, taraflar Gürcistan-Avusturya ikili ilişkilerinin yanı sıra, Gürcistan-Rusya arasındaki sorunun barışçıl yollarla halledilmesi sürecinde AGİT'in rolü, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki insan hakları ve insani yardım konularını görüştü.



Kurz daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Başbakan Giorgi Kvirikaşvili ile ayrı ayrı bir araya geldi.



Başkent Tiflis'ten ayrılmadan önce Gürcistan ziyaretini değerlendiren Kurz, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde ve işgal hattının yakınında ağır koşullarda yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak istediğini belirtti.