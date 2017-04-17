SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Agit/dkihb Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta : Seçim Kurulu'nun Çalışmaları...
Agit/dkihb Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta : Seçim Kurulu'nun Çalışmaları...
17 Nisan 2017 Pazartesi 16:07
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9511688] DHA
Referandum
,
Agit
,
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
10
47
32
Gülen'in halifelik hayali kurduğu kaftan, Erdoğan'ın ellerinde
Erdoğan'ın özel olarak teşekkür ettiği partiden referandum yorumu
1 Kasım'ın boykotçu köyü, 16 Nisan'da rekor kırdı
Referandum sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!
Dünyada ilk, Türkiye'de tek! İlgi yağıyor
Erdoğan: Dün akşam Kasım 2019'a bir işaret fişeği atıldı
Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Komutanların sandıklarından hangi sonuç çıktı?
Hayranlarına büyük şok! Ertuğrul, Diriliş'e veda ediyor
Galatasaray Bruma'yı sattı! Hayali gerçek oluyor
CHP Genel Merkezi önünde AK Parti konvoyunu taşa tuttular
Ahsen TV muhabiri, Alman kanalının canlı yayınına daldı
"Ayrılacağımı söylediğimde gözümün önünde kendini doğradı"
Arınç'tan referandum sonrası ilk yorum
CHP'li İnce kendi köylüsünü ikna edemedi, 'evet'ler patladı
Türkeş: Ülkü Ocakları'nın içine düştüğü durum üzüntü verici
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Hollande, referandum sonuçlarını sindiremedi
Erdoğan'a 'evet' başkanlığa 'hayır' diyen 6 il
Erdoğan görür görmez talimat verdi: Anıtlar yıpranmış, yenileyin!
HDP'nin kalelerinde seçimi etkileyen çarpıcı sonuçlar
Merkez Bankası'ndan dolarla ilgili çok önemli açıklama!
Irkçı Hollandalı liderden skandal çağrı: 'Evet' diyen Türkler gitsin
Acılı kardeşi İbrahim Erkal'ın son durumunu açıkladı
Dirsek akıntısı nedeniyle hastaneye gitti, gerçek bambaşka çıktı
Yüzde 90'ın üzerinde 'evet' çıkan köyde herkes Erdoğan hayranı!
Hayırcılar sokağa indi, protestolar sabaha kadar sürdü
Büyük acıyla çıktığı maçta harikalar yarattı
Referandum sonucu Ağaoğlu'na pahalıya patladı
Kritik maç şifresiz kanalda
Boşandığı hemşire eşini vurup, sokak ortasında intihar etti
Marmara Denizi turuncuya büründü
ABD'den Kuzey Kore'ye göz dağı: Gücümüzü test etmeyin
Survivor'da Furkan, Serhat'a resmen yalvarıyor
Kazada kopan at kafası, sürücüyü öldürdü!
Topunu almaya çalışan 5 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı
Survivor'da korku dolu anlar! Suya düştü, çıkamadı
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kesin sonuçlar açıklanınca hemen yürürlüğe girecek, tarih olacaklar
Danimarka Başbakanı'ndan referandum sonrası tepki çekecek sözler!
Referandum sonucu Arnavut futbolcuyu mest etti
Erdoğan'la görüşen F1'den kara haber geldi
Angelina'nın son hareketi çıldırttı! Çocuklarını alacak
Karın gurultuları dinmeyen Nurgül'e yardım eli uzandı
Ünlü oyuncu oğlu için sevgilisini karşısına aldı!
İşte yüzde yüz yerli milli robotumuz 'Kobot'!
Taciz sonrası hayatını kaybeden minik kızın ailesine hapis istemi
Genel merkez önünde "Kemal istifa" sloganları
2 çocuğunun hayatını kurtaran bakıcıya böyle sarıldı
İşte darbeyi planlayanların kaldığı cezaevindeki sandıktan çıkan sonuç