Agit: Ateşkes Olmadan Seçimler Olmaz

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetiminde bulunan bölgelerde seçimlerin düzenlenebilmesinin temel şartının, ateşkesin tam olarak sağlanması olduğunu söyledi.



Ukrayna'ya resmi bir ziyaret düzenleyen ve çatışmaların devam ettiği Donbas bölgesinde incelemelerde bulunan Kurz, Donetsk ilinin Mariupol kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Kurz, Rusya yanlısı grupların denetimindeki bölgelerde serbest ve adil seçimlerin düzenlenmesinin temel şartının, ateşkesin tam olarak sağlanması olduğunu ifade etti.



Diğer taraftan Ukrayna yönetimi de, ayrılıkçıların denetimindeki bölgelerde seçimlerin yapılabilmesi için Ukrayna sınır güvenlik kuvvetlerinin Rusya-Ukrayna sınırının her noktasında tam denetimi sağlaması gerektiğini belirtiyor. - Kiev