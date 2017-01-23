Agit 25. Çevre ve Ekonomi Forumu

Avusturya Maliye Bakanı Hans Jörg Schelling, 57 üye ülkenin oluşturduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bölgesinde ticaret, ulaştırma, gümrükler ve enerji alanlarında daha fazla iş birliği yapılmasını istedi.



Schelling, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen AGİT 25. Çevre ve Ekonomi Forumu'nda konuştu.



AGİT üyelerinin birbirleriyle daha yakın iş birliği yapması gerektiğine dikkati çeken Schelling, "57 ülkenin bulunduğu AGİT bölgesinde yeni bir ekonomik vizyona ihtiyacımız var. Özellikle ticaret, ulaştırma, gümrükler ve enerji gibi alanlarda üye ülkelerin daha yakın iş birliği hepimizin faydasına olur." dedi.



Barış ve refah için sürdürülebilir kalkınma



AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier de "AGİT üyesi 57 ülkenin barış ve refahının ana unsuru sürdürülebilir ekonomik kalkınmadır." ifadesini kullandı.



Daha fazla ticari yatırım yapılması ve yeni istihdam alanlarının geliştirilmesi gerektiğini belirten Zannier, "Karşılıklı ticaret, gerginlikleri ve çatışma riskini azaltır." diye konuştu.



Zannier, sürdürülebilir kalkınmanın doğal kaynaklar ve çevre korunarak sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.



AGİT Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri Koordinatörü Halil Yurdakul Yiğitgüden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik ve çevresel sorunları tartışmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.



AGİT'in 57 katılımcı ülkeyle çok ciddi insan kaynağı ve coğrafi kapasitesinin bulunduğunu anımsatan Yiğitgüden, bu potansiyelin daha faydalı değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.



Yiğitgüden, sınırlarda yaşanan bürokratik sorunlara değinerek, "İhracat ya da ithalat yapmak isteyen ülkeler sınırlarda ciddi zaman kaybı yaşıyor. Kimi zaman bu zaman kaybının parasal karşılığı, satılmak istenen ürünün bedeline yakın bir değer oluşturuyor." diye konuştu.



İyi yönetişimin önemine vurgu yapan Yiğitgüden, yolsuzluk, rüşvet ve fazla bürokrasinin yatırımcıların isteğini azalttığını anlattı.



Viyana'da üç gün devam edecek AGİT 25. Çevre ve Ekonomi Forumu'nda, iyi yönetişim, yolsuzluk, kara para aklama ve terörizminin finansmanı gibi çeşitli konular değerlendirilecek.