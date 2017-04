Ağır Vasıtalarda Verimliliği Artırıyor, Maliyetleri Düşürüyoruz"

Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, yeni hizmet modelleri olan Michelin Solutions'ın ağır vasıta, otobüs, kamyonet ve inşaat filolarına önemli avantajlar sağladığını belirterek, "Ekipman, servis, satınalma gibi prosedürlerin hepsi bizim tarafımızdan yönetiliyor ve verimlilik artarken kilometre maliyetleri düşüyor." dedi.



Akçagöz, düzenlediği basın toplantısıyla Michelin'in ağır vasıta segmentindeki yeni ürünleri ve pazara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin özellikle ağır vasıta lastikleri segmentinde mega projeler ve ülkenin dinamik yapısı nedeniyle uzun süredir büyüme ivmesini sürdürdüğünü dile getiren Akçagöz, Türkiye'nin ağır vasıta lastikleri pazarının geçen yıl da son üç senedir olduğu gibi büyüme grafiğini koruduğunu söyledi.



Akçagöz, özellikle son 3 aylık dönemde gerçekleştirilen satışlarla ağır vasıta lastik pazarının 2016'yı yüzde 5'lik bir büyüme ile kapattığını kaydederek, Michelin Türkiye olarak yüzde 11 oranıyla pazarın üzerindeki büyüdüklerini, ülkenin bu segmentteki potansiyeli ile grup içerisinde de kendi pozisyonlarını sağlamlaştırdıklarını anlattı.



Türkiye'de bu yıl lastik sektörünün minimum yüzde 5 büyüyeceğini dile getiren Akçagöz, "Çünkü ilk çeyrek verileri beklediğimizin üzerinde geldi. Şirketimiz de genel pazar gibi güzel bir oran yakaladı ve ilk çeyrekte yüzde 15 büyüdü. Yıl sonunda beklentimiz yüzde 10 ile yüzde 15 arası büyümek." dedi.



Akçagöz, Türkiye'nin, Avrupa'nın en önemli ve en hızlı büyüyen ağır vasıta lastik pazarı olduğuna vurgu yaparak, ülkenin Avrupa'ya oranla daha dinamik ve büyüme odaklı olmasının, inşaat sektöründe yaşanan hareketliliğin sektördeki bu büyümeyi desteklediğini bildirdi.



Michelin Türkiye olarak ilk çeyrekte oldukça başarılı bir performans sergilediklerini belirten Akçagöz, "2017 yılını yeni ürünlerimiz, markalarımız, müşteri odaklı çözüm paketlerimiz, farklı ve yenilikçi satış kanallarımız sayesinde pazara oranla daha yüksek bir şekilde büyüyerek kapatmayı ve tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamayı planlıyoruz." diye konuştu.



"Verimliliği artırıyor maliyetleri düşürüyoruz"



Akçagöz, sektörde bir ilk olarak gerçekleştirdikleri Michelin Solutions ile fark yarattıklarını dile getiren Akçagöz, şöyle devam etti:



"Yeni bir hizmet modeli olan Michelin Solutions, ağır vasıta, otobüs, kamyonet ve inşaat filolarına önemli avantajlar sağlıyor. Michelin Solutions ile ulusal ve uluslararası onlarca firmaya anahtar teslim hizmet veriyoruz. Karsan'dan Mercedes'e, Omsan'dan Borusan'a, Mars Lojistik'ten Gökbora ve Ekol Lojistik'e kadar pek çok firmanın yer aldığı müşteri portföyümüzde şirketler yakıttan sonra en büyük maliyet kalemi olan lastik ve lastik yönetimi konusunu tamamen bize devrediyorlar.



Kilometre başına faturalandırma, yol yardımı, raporlama, stok yönetimi, lastik bakım yönetimi, filo yönetimi ve çözüme bağlı hizmetleri bir arada sunuyoruz. Böylece ekipman, servis, satınalma gibi prosedürlerin hepsi bizim tarafımızdan yönetiliyor ve verimlilik artarken kilometre maliyetleri düşüyor."



"Michelin Solutions dünyaya örnek oluyor"



Akçagöz, Michelin Solutions ile Türkiye'de pek çok mega projeye hizmet sunduklarını kaydederek, dünyaya örnek teşkil eden iş birliklerine imza attıklarını bildirdi.



İETT bünyesinde hizmet veren Karsan ve Mercedes'in Michelin Solutions ile olan iş birliğinin dünya çapında örnek bir model olduğunu ifade eden Akçagöz, Michelin Solutions'ın bu model ile lastiğe bağlı herhangi bir sorun veya talepte 80 dakika gibi kısa bir sürede İstanbul'un neresinde olursa olsun araca ulaşıp talebi gerçekleştirme taahhüdü ile hizmet verdiğini anlattı.



Akçagöz, başarılarının altında düzenli müşteri ziyaretleri ve son kullanıcı odaklı yaklaşımlarının olduğunu dile getirerek, 16 müşteri yöneticisi ile Türkiye'nin her noktasında ki son kullanıcılara düzenli ziyaretler gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.



Geçen yıl 12 bin müşteri ziyareti gerçekleştirdiklerini ve 60 binin üzerinde araç lastiği incelediklerini aktaran Akçagöz, "Saha ekibimiz, müşterileri ile paylaştığı raporlarla doğru lastik kullanımı, doğru hava basıncı, yakıt ekonomisi gibi alanlarda müşteriye özel analizler sunarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıdı." ifadelerini kullandı.



Akçagöz, Michelin Total Performance stratejisi sayesinde ağır vasıta grubu lastikleriyle düşük maliyet, yüksek güvenlik, yüksek performans sunarak şirketlere ve sürücülere büyük avantajlar sağladığını vurguladı.



Ağır vasıta lastikleri segmentinde tüketicileriyle buluşturdukları X Multi ve X Line serileriyle emniyetten ödün vermediklerini dile getiren Akçagöz, daha yüksek performans ve dayanıklılığı da garanti ettiklerini bildirdi.



X Multi serisinin tanıtımı yapıldı



Etkinlikte X Multi serisi ve MICHELIN X®LINE™ ENERGY™ lastiklerinin tanıtımı Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Pazarlama Müdürü Emir Aydemir tarafından ve Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Teknik Müdürü Recep Uçan tarafından gerçekleştirildi.



Bölgesel ve uluslararası taşımacılık şirketleri için en çok rağbet gören kamyon lastik serisinin yeni serisi olan X Multi'yi piyasaya sunduklarını belirten Aydemir, yeni nesil lastiklerin kilometre performansının bir önceki Multi serisine kıyasla yüzde 15-20 civarında fazla olduğunu söyledi.



Aydemir, "Yeni MICHELIN X Multi lastikleri sürücülere her türlü hava ve yol koşulunda mükemmel bir yol tutuş ve uzun ömürlülük sağlayacak." dedi.



Emir Aydemir, tüm araçlar için enerji verimliliğini ön planda tutan MICHELIN X Line Energy'nin yeni lastikte 100 kilometrede 1 litreye kadar, lastiğin ilk ömründe 100 kilometrede ortalama 0,5 litreye kadar yakıt tasarrufu sunduğu bilgisini verdi.



X Multi bölgesel lastik serisinin nakliye şirketlerine ekstra değer ve performans sağlamaya yardımcı olan son teknolojileri bir araya getirdiğini anlatan Aydemir, şunları söyledi:



"Lastiğinin içine yerleştirilen RFID çipi sayesinde filo ve lastik yönetimini de basitleştiren yeni seri, gelişmiş filo ve stok yönetimi, operasyon takip kabiliyeti gibi birçok avantaj sağlıyor. İlk kilometreden son kilometreye kadar her türlü yol koşulunda lastiğin her milimetresinde yol tutuş kabiliyeti sunan lastikler, 4 temel lastik ebatında pazara sunulacak."



Aydemir, X Line Energy serisinin yeni X®LINE™ ENERGY F ve X®LINE™ ENERGY D2 lastikleriyle, tüm araçlar için piyasadaki en iyi enerji verimliliği sunduğunu vurguladı.