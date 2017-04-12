Ağır vasıtalar yollarını bozunca köy yoluna olta atıp balık avladılar



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy halkı, ağır vasıtaların geçtiği köy yolunun bozulması üzerine tepki amacıyla yola olta atıp balık avladılar.

Ormanlı köyünde yaşayan vatandaşlar yaşadıkları sorunu anlatabilmek için ilginç bir yönteme başvurdular. Ağır tonajlı araçların köy yolunu kullanması üzerine mağduriyetlerini dile getiren köy halkı, yolun da kullanılamaz hale gelmesi üzerine oltayla balık avladılar.

Yetkililerden yardım istemelerine rağmen çözüm bulamadıklarını ifade eden köy sakinleri, yolda oluşan çukurlardaki su birikintilerine olta atarak tepkilerine dile getirdiler. Vatandaşlar, adeta çamur deryasına dönen yolu kullanan ağır tonajlı araçlar için çözüm bulunmasını istediler.

(VK-OA