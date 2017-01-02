Ağır vasıta lastikleri pazarı, son çeyrekte %15'İN ÜZERİNDE büyüdü

2013 yılından bu yana Avrupa bölgesinde ağır vasıta lastikleri segmentinde liderliği elinde bulunduran Türkiye, bu yıl da özellikle son 3 aylık dönemde gerçekleştirdiği satışlarla global pazarlardaki konumunu pekiştirdi. Özellikle son yıllarda büyük projelerin inşaasının da etkisiyle tüm dünyada en hızlı büyüyen Türkiye ağır vasıta lastik pazarı barındırdığı yüksek potansiyel nedeniyle Michelin Grup için de büyük potansiyel taşıyor.

Sertan Akçagöz: Türkiye stratejik bir rol üstleniyor

2016 yılında ağır vasıta lastikleri pazarında beklentilerle uyumlu olarak büyüme yaşandığını belirten Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, "Türkiye, süregelen kentsel dönüşüm, mega projelerin katkısıyla Avrupa bölgesinde ağır vasıta pazarında stratejik bir rol üstleniyor. Bu güçlü yapısı nedeniyle ülke olarak performansımız Michelin Grubu'nun tüm Avrupa sonuçlarının da başarısını doğrudan belirliyor. Michelin Türkiye'nin performansı, Avrupa bölge sonuçlarını direkt etkiliyor." dedi.

"Pazar 2 milyonun üzerine çıktı"

Sertan Akçagöz sözlerine şöyle devam etti: "1 milyon 700 binin üzerinde yeni lastik ve 450 binin üzerinde sırt ile toplam ağır vasıta pazarı 2 milyonun üzerine gerçekleşti. Son 3 ayda yüzde 15'in üzerinde büyüyerek ekonomiye olumlu etki yaratan ağır vasıta lastikleri pazarı, yılı toplamda en az yüzde 5'lik büyüme ile kapatıyor. Hedeflerimizle uyumlu bir yıl performansı gerçekleşti. Ülke olarak geçirdiğimiz süreçte de hedeflerimizde bir değişiklik olmadı. Michelin olarak bizim için ise diğer grup markalarımızın performanslarının da etkisiyle başarılı bir yıldı. Ağır vasıta segmentinde pazarın da üzerinde büyüme kaydettik. Bu başarılı performansımızın ardında tabi ki Michelin markasının kalitesi en büyük rolü oynuyor. Pek çok mega projede yer alıyoruz. Lastiklerimiz İstanbul'da inşaatı devam eden şehrin üçüncü havalimanında çalışan 300 Volvo FMX kamyonunu donatıyor ve maliyetlerde önemli ölçüde verimlilik sağlıyor."

Mega projelerde Michelin Solutions tercih ediliyor

Michelin'in bütün dünyada lastik ve lastik teknolojileriyle ilgili çözümler geliştirerek müşterilerine 360 derece hizmetler sunduğu Michelin Solutions, güvenlik, uzun lastik ömrü, yüksek performans ve maliyet verimliliği sayesinde büyük filolar tarafından da tercih ediliyor. Filoların elverişliliğini optimize edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran Michelin Solutions, sağladığı performansla maliyetlerde önemli oranda verimlilik sunuyor.

Michelin'den 360 derece lastik hizmeti

Michelin, kilometre başına faturalandırma, yol yardımı, raporlama, stok yönetimi, lastik bakım yönetimi, filo yönetimi ve çözüme bağlı hizmetler sunan Michelin Solutions, işletmelere lastik yönetimi hizmetleri sunuyor.

