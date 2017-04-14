Ağır Sanayinin İhtiyacı Emre Makine'den Gidiyor
Dünyanın önemli demir-çelik, enerji, cam sanayi firmalarının mekanik ve yedek parça ihtiyacını karşılayan Emre Makine, üretiminin yüzde 60'ını ihracata yolluyor.
Dünyanın önemli demir-çelik, enerji, cam sanayi firmalarının mekanik ve yedek parça ihtiyacını karşılayan Emre Makine, üretiminin yüzde 60'ını ihracata yolluyor. Şirket, Suudi Arabistan'ın ardından Hindistan ve Almanya'daki taş yünü tesislerine ihracat yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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