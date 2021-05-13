Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?

Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, romantik komedi tarzında Türk sinema filmi Ağır Romantik oyuncuları gerçek isimleri! Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?

Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, romantik komedi tarzında Türk sinema filmi Ağır Romantik oyuncuları gerçek isimleri! Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?

AĞIR ROMANTİK KONUSU NEDİR?

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır. Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır. Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI

Tuvana Türkay, Aslı Egeli

Onur Tuna, Kerem Babayiğit

Sermiyan Midyat, Danyal

Altan Erkekli, Servet Babayiğit

Durul Bazan, Haktan Hakyemez

Semra Dinçer, Nermin

Servet Pandur, Nejla Egeli

Gazanfer Ündüz Nejat Egeli

Arif Selçuk, Halo Dayı

İsmail Nadir Bilgili Nadir

Funda Dönmez Nazlı

Egemen Şimşek Cafer

Ersel Şibil Sevcan

Ali Rıza Tanyeli Reşat