Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?

Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, romantik komedi tarzında Türk sinema filmi Ağır Romantik oyuncuları gerçek isimleri! Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?

Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, romantik komedi tarzında Türk sinema filmi Ağır Romantik oyuncuları gerçek isimleri! Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?

AĞIR ROMANTİK KONUSU NEDİR?

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır. Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır. Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI

Tuvana Türkay, Aslı Egeli

Onur Tuna, Kerem Babayiğit

Sermiyan Midyat, Danyal

Altan Erkekli, Servet Babayiğit

Durul Bazan, Haktan Hakyemez

Semra Dinçer, Nermin

Servet Pandur, Nejla Egeli

Gazanfer Ündüz Nejat Egeli

Arif Selçuk, Halo Dayı

İsmail Nadir Bilgili Nadir

Funda Dönmez Nazlı

Egemen Şimşek Cafer

Ersel Şibil Sevcan

Ali Rıza Tanyeli Reşat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 18:29:38. #1.14#

title